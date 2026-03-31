Abinader llama a la prudencia durante asueto de Semana Santa

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el lanzamiento del operativo. Le acompañaron la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía, Andrés Modesto Cruz, y otras autoridades. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El presidente Luis Abinader exhortó este martes a la ciudadanía a colaborar con los organismos de seguridad para garantizar una Semana Santa "tranquila y segura".

El mandatario hizo el llamado durante el lanzamiento del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026", el cuál estará bajo la coordinación de la Policía Nacional, para mantener el orden público y garantizar la tranquilidad durante el asueto de la Semana Mayor.

El amplio dispositivo de seguridad contará con unos 25 mil agentes de la institución del orden y 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, que serán desplegados en puntos estratégicos para la prevención de incidentes.

El jefe de Estado también aprovechó la ocasión para i nstar a la población a disfrutar el asueto con prudencia en compañía de familiares y seres queridos.

Colaboración conjunta

Durante el acto, el director de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz, aseguró que la iniciativa representa un esfuerzo coordinado del Estado dominicano, para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional en este periodo de alta movilidad.

En ese sentido, exhortó a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a actuar con disciplina, prudencia e integridad durante el operativo.

"Debemos ser ejemplo de prudencia, humanidad, integridad y equilibrio", instó el alto oficial a los uniformados, al tiempo que los llamó a actuar con disciplina, inteligencia y un corazón de servicio.

El mayor general Modesto Cruz también aprovechó la ocasión para exhortar a mantener la responsabilidad durante el asueto, recordando que la seguridad es una tarea compartida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/policia-nacional-agentes-932f3484.jpg Los agentes de la Policía Nacional estarán ubicados en puntos estratégicos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/agentes-de-la-policia-nacional-6c1b6f4c.jpg Los uniformados se movilizarán por zonas claves para garantizar el orden. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/dicrim-policia-nacional-f9402e99.jpg El dispositivo preventivo se implementará en todo el territorio nacional. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, subrayó que el operativo fue diseñado con responsabilidad, tomando en cuenta las experiencias de años anteriores e identificando los puntos y momentos de mayor riesgo en el país.

Además de prevenir accidentes de tránsito, la funcionaria resaltó que este año se incluyó como prioridad la prevención de la violencia intrafamiliar, la cual, según informó, suele incrementarse durante períodos festivos.

"La protección del Estado tiene que llegar a donde se necesita, también dentro del hogar", afirmó.

La ministra también hizo énfasis en el rol fundamental de los ciudadanos para prevenir incidentes, instando a mantener la prudencia al conducir, el respeto a las normas y la responsabilidad durante el asueto.

El dispositivo preventivo se suma al tradicional operativo de seguridad del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que también inicia este martes, en el peaje del kilómetro 32 de la autopista Juan Pablo Duarte.