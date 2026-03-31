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Roldanis Calderón
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Abogado de la familia del desaparecido Roldanis Calderón alerta sobre red de trata vinculada al caso

Dice recurrirán a instancias internacionales ante la falta de acción en el país

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Abogado de la familia del desaparecido Roldanis Calderón alerta sobre red de trata vinculada al caso
Efraín Calderón, el padre del niño desaparecido Roldanis Calderón, junto a su abogado, ofrece declaraciones a la prensa para expresar su inconformidad con el manejo del caso, durante su visita a la zona donde las autoridades buscaban a la niña Brianna Genao en Puerto Plata, también desaparecida. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

El abogado de la familia del niño Roldanis Calderón, de quien se desconoce su paradero desde el 30 de marzo de 2025 en la comunidad Los Tablones de Manabao, en el municipio Jarabacoa, advirtió sobre la posible vinculación del caso con una red de trata de personas de carácter internacional.

El jurista Jaime Cabral aseguró que ha depositado ante la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas evidencias que apuntan a la existencia de una supuesta organización criminal integrada por personas de distintas nacionalidades.

"Nosotros hemos entregado pruebas, teléfonos, documentos e informaciones concretas sobre una red que podría estar operando en el país, pero no hemos recibido ninguna respuesta oficial", expresó.

Cabral sostuvo que incluso una de las personas señaladas dentro de esa presunta estructura fue condenada recientemente en Cuba por delitos relacionados con la trata de personas.

El abogado también denunció que algunas personas que se encontraban en el entorno del menor el día de su desaparición han salido del país, pese a que, a su juicio, debieron ser consideradas sospechosas desde el inicio de las investigaciones.

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Ante este escenario, indicó que la familia ha decidido iniciar diligencias legales a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos, al entender que en la República Dominicana no han obtenido resultados concretos.

  • "Tenemos la certeza de que aquí no se está avanzando. Por eso estamos recurriendo a instancias fuera del país", afirmó.

Piden profundizar investigaciones 

Mientras que Carolina Vargas y Efraín Calderón, los padres del niño, reiteraron su llamado a las autoridades para que profundicen las investigaciones, especialmente en la línea de una posible red de trata de personas.

Roldanis Calderón, de tres años, desapareció el 30 de marzo de 2025 en la comunidad Los Tablones, distrito municipal Manabao, en Jarabacoa, provincia La Vega, mientras se encontraba junto a sus padres.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.