La niña Brianna Genao cumple tres meses desaparecida

Fotografía de la niña Brianna Genao, de tres años, reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre en la comunidad Barrero, municipio Imbert, en la provincia Puerto Plata. ( ARCHIVO )

Tres meses han pasado desde aquella tarde del 31 de diciembre de 2025, cuando la niña Brianna Genao, de tres años, desapareció sin dejar rastro en la comunidad rural de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

De acuerdo con los reportes, la menor fue vista por última vez alrededor de las 5:00 de la tarde de la referida fecha en las inmediaciones de la residencia donde pasaba las vacaciones de diciembre junto a su familia materna.

En los primeros días de la desaparición, fueron detenidos dos tíos de la niña, quienes alegadamente habrían confesado su muerte y señalado que el cuerpo fue enterrado en la comunidad. Sin embargo, tras varios días de intensas búsquedas en la zona sin resultados, ambos fueron liberados por falta de pruebas.

Durante las labores de rastreo participaron miembros de la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Ejército y la Fuerza Aérea, así como unidades del Sistema 9-1-1 que utilizaron drones para ampliar el radio de búsqueda.

A estos operativos también se sumaron agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), apoyados con perros rastreadores.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta amarilla para dar con el paradero de la menor.

Persisten las incógnitas

La madre de la niña, Yéssica González, mantiene activo su reclamo a través de redes sociales.

A 90 días de no tener información sobre su paradero, la joven reiteró en una publicación su exigencia de respuestas.

En el escrito asegura que no descansará hasta conocer la verdad sobre lo ocurrido con su hija.

Mientras la angustia embarga a los familiares por la desaparición y la sociedad continúa a la espera de respuestas sobre su paradero, las autoridades mantienen hermetismo en torno al curso de la investigación.