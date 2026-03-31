Defensa de Jeft Ventura demandará a Petromovil por difamación

De izquierda a derecha, la abogada Emery Colomby Rodríguez, Yuri G. Puello Pratt (vicepresidente de Petromovil) y el abogado Gabriel Brugal Villanueva. ( LUDUIS TAPIA )

La empresa Petromovil acusó al creador de contenido Jeft Ventura de manipular los informes sobre la calidad del combustible que despachan en sus estaciones como parte de una supuesta campaña sistemática de descrédito contra la marca. La defensa de Ventura respondió con el anuncio de una contrademanda a la compañía por difamación.

Petromovil ha sometido a la justicia a Ventura por crear y difundir videos en los que acusa a sus estaciones de no cumplir los parámetros técnicos, amparándose en mediciones hechas por una empresa contratada para ese fin por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (Micm).

El caso ha derivado en la imposición de una medida de coerción contra el influencer, consistente en una fianza, impedimento de salida del país y una orden de alejamiento.

La compañía convocó a una rueda de prensa el lunes para informar que las acciones legales contra Ventura no buscan coartar la libertad de expresión, sino proteger su honra, reputación y actividad comercial. También, defendió la calidad de los hidrocarburos que comercializa.

En respuesta, su abogado defensor de Ventura, Yan Carlos Martínez Segura, aseguró que apoderará una querella penal ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Petromovil y sus ejecutivos por considerar que sus afirmaciones fueron difamatorias al acusar a Ventura de manipular los certificados de inspección de Industria y Comercio.

Además, por haberse afirmado que su cliente acusó a la empresa de ser contrabandista de combustible, algo que nunca ha dicho, según el profesional del Derecho.

Calidad

Durante la rueda de prensa, los ejecutivos de Petromovil aseguraron que las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes reflejan que sus estaciones cumplen con los estándares de calidad establecidos.

Indicaron que, en la mayoría de los casos, el octanaje de la gasolina prémium se sitúa por encima de los 95 puntos exigidos por la normativa.

Sostuvieron que los señalamientos de Ventura se basan en una interpretación incorrecta de esos datos y que los valores que en algunos casos se ubican ligeramente por debajo, como 94.7, pueden considerarse dentro de un margen aceptable.

El abogado de Ventura cuestionó esa interpretación y afirmó que cualquier desviación por debajo del estándar constituye una irregularidad.

"Es que no tiene que quedar ni medio punto por debajo. No importa si te quedó mucho o poco, es que estás por debajo. ¿Por qué no estás por encima? ¿Cuánto dinero se gana una estación de combustible, sea cual sea el nombre, con medio octano menos? Pero al público se lo están vendiendo como si estuviera con el ocanaje completo", planteó.

Conciliación y retractación

El eje del conflicto parece estar en los intentos fallidos de conciliación, donde ambas partes ofrecen versiones opuestas.

Petromovil aseguró que durante aproximadamente un año intentó sostener reuniones con Ventura para buscar una salida al conflicto, sin éxito.

La defensa sostiene lo contrario y afirma que sí hubo comparecencia a una de las citas, aunque con retraso por una confusión con la hora, tras lo cual solicitaron reprogramarla. Según el abogado, la empresa no ha mostrado disposición real a conciliar.

En ese contexto, la defensa plantea que el principal obstáculo ha sido la exigencia de retractación como condición para un acuerdo, lo que, a su juicio, resulta incompatible con la posición asumida por su cliente.

Prisión y orden de alejamiento

En cuanto al proceso judicial, al creador de contenido se le impuso una medida de coerción consistente en una fianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país y una orden de alejamiento de 1,000 metros respecto a la empresa.

Ventura ha cuestionado esta medida al señalar que su negocio se encuentra cerca de una de las estaciones de combustible, lo que, según sostiene, le impediría transitar por distintas vías de la zona.

Sobre este punto, el abogado de la empresa, Gabriel Brugal Villanueva, afirmó que el imputado no manifestó esa situación durante el proceso, ni hizo constar la cercanía de su negocio ni su domicilio en ese contexto, por lo que deberá tomar las acciones que considere pertinentes.

En respuesta, la defensa de Ventura rechazó esa versión y aseguró que el domicilio fue debidamente aportado al tribunal.

"Es absolutamente falso que Ventura no haya proporcionado su domicilio, porque está documentado y aportado en el tribunal, tanto el domicilio personal como el de nosotros sus abogados", indicó su representante legal.

Asimismo, la defensa cuestionó la actuación del Ministerio Público en la fase inicial del caso, al señalar que se solicitó prisión como medida de coerción en un proceso que, a su juicio, se vincula con el ejercicio de la libertad de expresión, lo que consideró desproporcionado.