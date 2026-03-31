"Aspiro a que los periodistas vuelvan a pensar más en el bien común que en los likes"

Práctica de la carrera de Comunicación Social de la UCSD. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI )

Desarrollar pensamiento crítico en los profesionales de la comunicación para discernir entre las narrativas creadas que circulan en los medios, y no sumarse a ellas, es una de las principales apuestas de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

Por ello, Diario Libre conversa con Odalis Castillo, directora de la carrera, y para conocer de primera mano sus aspiraciones y retos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-26-at-53432-pm-1-0aa53c3a.jpeg Lucivel Ávila, decana de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. (FUENTE EXTERNA)

—¿Cómo evalúa el estado del periodismo y la comunicación social en República Dominicana?

Odalis: Hoy más que antes el periodismo y la comunicación acaparan la atención de las personas, sin importar si son o no profesionales del área. Esto se fundamenta en la seducción que provoca la expansión de las nuevas tecnologías de la información y esta expansión se evidencia en las estadísticas.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2025 el uso del celular en República Dominicana alcanzó un 9.8% de la población de 5 años o más, usándolo activamente, y un 78.6% de personas poseyendo su propio celular en 2025.

Esto indica definitivamente cómo cada vez más las personas tienen acceso a comunicar; el problema es que no todos se han capacitado para comunicar y ese es el problema, no solo en República Dominicana sino en el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/20032026-escuela-de-comunicacion-de-la-catolica-samil-mateo-dominici12-80875ff6.jpg Estudiantes de la UCSD. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/20032026-escuela-de-comunicacion-de-la-catolica-samil-mateo-dominici7-4360e976.jpg (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI) ‹ >

—¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta hoy la profesión?

Odalis: Enfrentarse al bombardeo de noticias falsas y la desinformación.

Lucivel: Hay pequeñas acciones cotidianas que resultan desafiantes en este mundo de las redes sociales y de la competencia permanente por un like, por los views y eso hace que muchas veces caigamos en el error de difundir una información sin haberla comprobado con una fuente fiable, porque en ese momento lo que llega a nuestra mente es adelantarnos a la competencia y tener la "dichosa" noticia (sin entrar a analizar lo que es o no noticia) publicada.

La veracidad no debe entrar en tela de juicio; que no haya espacio para las noticias falsas tampoco.

Al hilo de esto, está el tema de que también copiamos y pegamos reseñas de otros medios y no damos los créditos a ese colega periodista, que en verdad se fajó y logró la información.

Formación académica

¿Qué enfoque distingue al programa de Comunicación Social de su universidad?

Odalis: Un enfoque integral, donde el egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo, tiene una experiencia 360 desde prensa escrita, radio, televisión, comunicación corporativa y redes sociales, con posibilidad de fortalecer talentos, aprendizajes y capacidades a través de los espacios que dispone esta casa de altos estudios: Estudio Audiovisual (radio, TV, podcast, post producción audiovisual, etc.), Estudio Fotográfico, Sala de Redacción, entre otros.

Cambios para adaptar la oferta a los nuevos tiempos Odalis: Desde una perspectiva académica en el campo de la Comunicación Social, resulta fundamental replantear la formación del comunicador contemporáneo a partir de las transformaciones tecnológicas y culturales que han redefinido el ecosistema mediático.En este sentido, hemos incorporado asignaturas como periodismo digital y animación digital dentro del plan de estudios, así como el desarrollo de una carrera especializada en periodismo digital y gestión de contenidos para redes sociales. Esta actualización curricular no solo responde a las demandas del mercado, sino también a la necesidad de formar profesionales capaces de narrar, analizar y producir contenidos en entornos multiplataforma.Asimismo, apostamos por un enfoque pedagógico centrado en la experiencia real como eje del aprendizaje significativo. La integración de espacios como un estudio de televisión completamente equipado, una cabina de radio para la producción de programas y pódcast, un laboratorio de fotografía y una sala de redacción, que permiten que los estudiantes se inserten en dinámicas propias del ejercicio profesional desde su proceso formativo.Estos entornos simulan condiciones reales de trabajo, favoreciendo el desarrollo de habilidades técnicas, narrativas y éticas en contextos auténticos. Lucivel: En el nuevo Plan de Estudios hemos incluido asignaturas como: Escritura Creativa, Tecnología I: medios impresos, Tecnología II: Medios Audiovisuales, Tecnología III: multimedios interactivos, Marketing aplicado a la comunicación, Emprendimiento en la comunicación... Todas estas asignaturas planteadas para la producción de productos comunicacionales actuales y cómo comercializarlos, e incluso emprender.

Pensum y habilidades

—¿Qué habilidades considera indispensables para el comunicador o periodista del siglo XXI?

Lucivel: Adaptarse a una era distinta, con nuevas formas de producción y consumo de noticias requiere capacidad de adaptación, creatividad, originalidad, innovación para producir, distribuir y consumir las noticias e informaciones.

Odalis: También necesita pensamiento crítico, dominar herramientas para identificar noticias falsas, ética, para hoy más que nunca reconocer el impacto de la difusión de información.

—¿Cómo se integran en el plan de estudios áreas como el periodismo digital, análisis de datos, inteligencia artificial o verificación de información?

Lucivel: En la Universidad Católica Santo Domingo, el plan de estudios de la carrera de Comunicación Social incluye la asignatura de Periodismo Digital desde hace más de seis años, viendo contenidos tan relevantes como periodismo transmedia, periodismo inmersivo, periodismo móvil. Además, el nuevo Plan agregaría temas como herramientas de verificación de información.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/20032026-escuela-de-comunicacion-de-la-catolica-samil-mateo-dominici19-e0adfbc4.jpg (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

De modo más práctico y dentro de las actividades extracurriculares, realizamos conversatorios, paneles y conferencias sobre estos temas, como es el caso del Congreso de Periodismo Digital y Emprendimientos, cuya edición número dos realizaremos este próximo 8 de abril. Este evento el año pasado ofreció talleres de Pinpoint, Flourish y herramientas de verificación, por ejemplo.

Además tenemos la carrera de Periodismo Digital y Gestión de Redes.

—¿Cree que el modelo tradicional de formación periodística es suficiente en la actualidad?

Lucivel: No, los tiempos han cambiado, y la irrupción de los medios digitales, sus contenidos multiplataforma, la inmediatez que requieren, las narrativas, y la necesaria destreza para captar la atención de la audiencia, nos han obligado a ir más allá de lo habitual en medios tradicionales.

Retos

—¿Qué desafíos enfrentan los jóvenes periodistas al incorporarse al mercado laboral?

Lucivel: Asumir diversas formas de contar historias y generar contenido atractivo; adaptarse a la responsabilidad de al mismo tiempo entrevistar, grabar video o tomar fotografías para difundir la noticia por redes sociales de manera inmediata, pensando en cumplir con los rigores de distintos medios casi al mismo tiempo. Antes salía un equipo y cada quien asume una función; se llegaba al medio a redactar, editar, etc. y ahora lo haces desde el mismo lugar de la noticia.

—¿Existen condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en el país?

Odalis: Sí, contamos con libertad de prensa y un amplio desarrollo tecnológico, dos variables fundamentales para ejercer el periodismo de manera plena, sin mordazas provenientes del poder político ni de la dependencia de los medios tradicionales o de grupos de poder. No obstante, resulta imprescindible repensar la sostenibilidad de los medios, apostando por esquemas que reduzcan la dependencia de la publicidad y, con ello, los riesgos de autocensura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/20032026-escuela-de-comunicacion-de-la-catolica-samil-mateo-dominici1-5d0923e2.jpg Espacio del podcast de la carrera de Comunicación. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

En ese contexto, destacan cuatro modelos que fortalecen la independencia periodística: las membresías, que construyen una relación directa y de confianza con la audiencia; los sistemas de suscripción, que garantizan ingresos recurrentes a partir del valor del contenido; el crowdfunding, que permite financiar proyectos específicos mediante el aporte colectivo de la ciudadanía; y el financiamiento filantrópico o sin fines de lucro, que sostiene iniciativas enfocadas en el interés público.

Estos enfoques, ya consolidados en otros países, apuntan a un periodismo más autónomo, sostenible y comprometido con su función social.

—¿Cómo impactan factores como la presión política, la desinformación o la polarización en la práctica periodística?

Lucivel: la presión política ha existido siempre en mayor o menor medida y es un atentado contra la libertad de prensa.

La desinformación es un cáncer hoy; cada vez que producimos y difundimos noticias falsas, por ejemplo, estamos no solo siendo antieméticos, sino, y peor, atentando contra la salud mental de la gente; la condición política, económica y social de un país y mucho más.

Tecnología

—¿La irrupción de la inteligencia artificial cambiará la profesión?

Nos retan mucho, y para experiencias más inmersivas, nos incitan a utilizar herramientas como la IA, el periodismo de datos y la realidad virtual. La IA no es la enemiga; mucho sirve, solo que debería ser una herramienta de consulta y mejora.

Perfil del estudiante

—¿Cómo describiría al estudiante que hoy llega a estudiar comunicación social?

Lucivel: No leer es su principal cáncer.

—¿Ha cambiado el perfil vocacional de quienes eligen esta carrera?

Lucivel: Un poco, sí.

Antes se percibía un compromiso más serio por informar (que requería esfuerzo, preparación y técnica) y por mantener la ética profesional; ahora nos vemos entre la falta de rigor, desinterés por profundizar y las noticias falsas para lograr un contenido fácil y viral. Eso lo hace "cualquiera". Vivimos en la civilización del espectáculo.

Puede verse al Periodismo como un oficio fácil, valorando las plataformas digitales y las redes sociales virtuales, por solo mencionar un aspecto.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades más comunes que observa en los estudiantes actuales?

Lucivel: Debilidades: Falta de lectura, comprensión e interpretación, falta de pensamiento crítico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/20032026-escuela-de-comunicacion-de-la-catolica-samil-mateo-dominici2-eb651170.jpg (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/20032026-escuela-de-comunicacion-de-la-catolica-samil-mateo-dominici21-98f403f3.jpg (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/20032026-escuela-de-comunicacion-de-la-catolica-samil-mateo-dominici29-84b575d3.jpg (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI) ‹ >

Futuro del periodismo

—¿Cuál será el papel de los periodistas frente a la expansión de creadores de contenido y plataformas digitales?

Odalis: El periodista se diferenciará porque frente a la inmediatez de los creadores de contenido, debe ofrecer a la ciudadanía una mirada más profunda que rápida, más contextual que reactiva y más rigurosa que viral. No se trata solo de informar primero, sino de informar mejor: con contraste, con verificación y con sentido crítico.

El valor del periodista no estará en competir por la atención inmediata, sino en aportar comprensión y perspectivas documentadas. Su papel será, precisamente, equilibrar la velocidad con la responsabilidad, la opinión con la evidencia y la visibilidad con la credibilidad.

Consejos

—¿Qué recomendaría a una persona que deseé estudiar comunicación social?

Lucivel: lo primero: examinar bien el verdadero rol del periodista y si se parece a lo que desea.

Mi consejo, y que siempre lo comparto en las aulas y pasillos, es que hay que formarse, estudiar y proponerse no ser un profesional mediocre, que se conforma con lo mínimo, que solo busca lo fácil y les digo que en ese grupo ya hay demasiada gente y la competencia.

—Si pudiera transformar un aspecto del periodismo dominicano desde la academia, ¿cuál sería y por qué?

Odalis: Aspiro a que los periodistas vuelvan a pensar más en el bien común que en los "likes"; más en la credibilidad que en la cantidad de seguidores; más en la responsabilidad social que en la monetización. Que el ejercicio periodístico recupere su esencia de servicio público, por encima de la lógica de la inmediatez y la validación digital.

Desde la academia, esto implica formar profesionales que prioricen el criterio sobre la tendencia, la verificación sobre la viralidad y la profundidad sobre lo superficial. Porque en un entorno saturado de información, el verdadero valor del periodismo no está en cuántas vistas acumula, sino en cuánto aporta a la comprensión, al debate público y a la construcción de ciudadanía e institucionalidad.