El ministro de Defensa supervisa construcción de la verja perimetral en la frontera

El ministro de Defensa, Carlos Onofre, durante su recorrido por la obra. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, recorrió este lunes el tramo norte de la verja perimetral fronteriza, partiendo desde la zona de Manzanillo, en la provincia Montecristi, hasta las áreas en construcción, en una jornada centrada en verificar el avance de la obra de seguridad.

Durante la inspección, el alto mando militar evaluó tanto las zonas ya concluidas como los trabajos en ejecución, poniendo especial atención a la calidad de las infraestructuras y al ritmo de construcción.

Uno de los puntos clave del recorrido fue la supervisión de los puentes sobre el río Masacre, así como el sector La Vigía, en la provincia Dajabón, considerados estratégicos para garantizar el patrullaje permanente y la movilidad de las tropas en la línea fronteriza.

Acompañado por representantes de la Presidencia, ingenieros y personal técnico, el ministro recibió informes detallados sobre las fases pendientes y los desafíos operativos del proyecto.

Importancia estratégica de la verja

La verja perimetral forma parte de la estrategia del Estado dominicano para reforzar el control territorial, frenar actividades ilícitas y mejorar la vigilancia en la frontera con Haití, en medio de un contexto marcado por la presión migratoria y la inseguridad en la zona limítrofe.

Las autoridades sostienen que esta infraestructura no solo tiene un componente militar, sino también tecnológico y social, al impactar directamente en el orden del flujo migratorio y en la estabilidad de las comunidades fronterizas.

Fernández Onofre aseguró que dará seguimiento continuo a la obra, con el compromiso de que se ejecute dentro del cronograma y bajo estándares de calidad que garanticen la seguridad y la soberanía nacional