El COE mantiene alerta verde en ocho provincias ante persistentes lluvias

Las autoridades pronostican inundaciones repentinas para varias provincias. ( DIARIO LIBRE/KELVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que ocho provincias continuarán bajo alerta verde ante las lluvias que siguen afectando a gran parte del territorio nacional.

Estas precipitaciones, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), son productos del arrastre de nubosidad provocado por la incidencia de un sistema de alta presión en el Atlántico.

El COE detalló que las provincias en alerta son Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, así como el Distrito Nacional, donde podrían registrarse inundaciones repentinas y urbanas.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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De igual manera, exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Recomendaciones en las costas

El organismo de emergencia también instó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto en la costa Atlántica, debido a vientos anormales y oleaje peligroso.

Asimismo, recomienda navegar con precaución en la costa Caribeña, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona).