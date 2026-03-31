La gobernadora de la provincia San Juan, Ana María Castillo Mateo, hizo un pedido a las autoridades antinarcóticas del país con relación al manejo de los puntos de drogas que se volvieron virales.

Sus declaraciones fueron captadas en un video que ha sido reproducido en plataformas virtuales.

En el referido material, la funcionaria está en una actividad y se dirige a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y le dice que ella no le pide que "acaben con todos los puntos de drogas", pero que al menos se los mantenga "en nivel bajo".

"Yo no les pido a ellos que me acaben con todos los puntos de drogas, pero que por lo menos que los mantengan ahí, en nivel bajo y que cuidemos eso, de seguir siendo la provincia más segura del país", expresa.

Habla específicamente al "coronel Mora", a quien le pide que lleve su silla y se siente del lado en que están las personalidades ubicadas en la mesa de honor.

También le dice: "Cuidemos eso de seguir siendo la provincia más segura del país"

Palabras de la gobernadora La Dirección Nacional de Control de Drogas, coronel Mora, que me gustaría que parte acá, que traiga su silla y se sienta también de este lado, yo no le pido a ellos que me acaben con todos los puntos de drogas, pero que por lo menos que me lo mantengan ahí, en nivel bajo, y que cuidemos eso de seguir siendo la provincia más segura del país.