Familia de mujer que falleció en cirugía estética se querellará contra tres médicos

Pedro Domínguez Brito, el abogado de la familia de la víctima, Angélica Geraldín Hernández. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZALEZ )

La familia de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunció que presentará una querella contra al menos cuatro personas involucradas.

Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los "responsables del hecho" hay tres médicos.

Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.

Dice uno de los doctores ha sido sometido varias veces

El abogadomanifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.

Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.

Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.

Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.

El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.