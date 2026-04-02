Migración reporta que deportó casi 100 mil haitianos indocumentados en el primer trimestre de 2026

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que en lo que va del año 2026, han sido deportados 99,268 indocumentados , de los cuales 31,310 fueron devueltos en el mes de marzo a su país de origen, en cumplimiento con la Ley 285-04 y la normativa vigente en cuanto al control migratorio se refiere.

Mediante una nota de prensa, indicó que de la cifra total (99,268), unos 99,250 corresponden a extranjeros en condición migratoria irregular de nacionalidad haitiana y dieciocho (18) ciudadanos de Canadá, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Nigeria, Perú, Polonia y Venezuela. Agregó que su deportación, ha sido gestionada bajo "estrictos protocolos legales y garantizando la debida protección de sus derechos humanos".

Resaltó que por el trabajo conjunto entre la DGM, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en marzo fueron ejecutados 781 operativos de interdicción migratoria, en todas las provincias del país, concentrado mayor número de detenidos las provincias Santo Domingo, Pedernales, Elías Piña, La Altagracia, Independencia y Dajabón y el Distrito Nacional.

Detalles de las deportaciones en marzo

En el mes de marzo para fines de deportación, subrayó que las fuerzas militares y policiales que aportaron a la DGM mayor cantidad de indocumentados recibidos por los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales fueron: Ejército (5,543), Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) del Ministerio de Defensa (2,211) y la Policía Nacional (698).

Indicó que el martes 31 de marzo, se deportaron 930 indocumentados hacia Haití y fueron detenidos 1,195 extranjeros irregulares. De esta cifra, 696 interdicciones las realizaron Agentes de la DGM en la ciudad capital, San Cristóbal y Monte Plata con 121 casos. También hubo 82 detenidos en la Zona Este (La Altagracia, La Romana y San Pedro), 75 en Dajabón, 63 en Pedernales y 53 en Independencia/Jimaní.

La DGM dijo que recibió el martes, a 499 ciudadanos custodiados por el Ejército (365), la Policía Nacional (71) y el Cesfront (63).

La institución reiteró que, "no habrá tregua en la aplicación de la Ley para asegurar, que la estancia de extranjeros en el país sea legal y ordenada".

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