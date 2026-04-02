Éxodo de visitantes rumbo al sur provoca tapones este Jueves Santo

Vehículos atrapados en el tapón entre la Circunvalación de Baní y el cruce de Ocoa. ( DIARIO LIBRE )

Este Jueves Santo, los sureños residentes en Santo Domingo, así como cientos de capitaleños salieron en masa por el asueto de Semana Santa.

A la altura de la carretera Francisco del Rosario Sánchez, próximo al cruce de Ocoa y hasta llegar al cruce de Azua, se incrementó el taponamiento de vehículos. La fila de automóviles abarcaba los cuatro carriles, según reportes de conductores, en un intento de muchos por avanzar.

El tramo Baní-cruce de Ocoa, que habitualmente se hace en unos 30 minutos, se tomaba dos horas, conforme a los reportes.

La congestión también afectó a las personas que se dirigían al gran Santo Domingo.

A la par, pasadas las 5:00 de la tarde comenzó a llover deteniéndose por momentos.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett) fueron colocados en puntos estratégicos para agilizar el tránsito, sin mayores cambios.

Salidas desde temprano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/img-20260402-wa0569-b1a0553b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/img-20260402-wa0569-b1a0553b.jpg Los agentes de la Digesett intentan agilizar el tránsito sin éxito. (DIARIO LIBRE)

Desde el mediodía, conductores reportaron un extenso taponamiento que se prolongaba desde la circunvalación de Baní hasta el cruce de Azua por el asueto de la semana mayor. Esto, a pesar de la implementación de la vía en un solo sentido hacia el sur.

En una nota de prensa enviada el Martes Santo, la Digesett anunció cambios "intermitentes" en la circunvalación de Baní para agilizar el tránsito y prevenir accidentes durante la Semana Santa.

La medida forma parte del operativo "Semana Santa Conciencia por la Vida 2026" y busca gestionar el flujo vehicular hacia la región sur del país.