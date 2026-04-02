En los colmados, las especias también exponen datos personales

La exposición de datos personales en etiquetas de productos de consumo en el hogar genera preocupación entre consumidores. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Al igual que ocurre con el bicarbonato, entre las especias vendidas al detalle en los colmados hay algunas que carecen de registro sanitario y del nombre del fabricante. Además, suelen presentarse en envolturas que contienen, en su interior, información de documentos personales.

Productos como la canela, el orégano, clavo dulce, y el anís estrella también se venden en pequeños empaques hechos de bolsas plásticas, sujetadas con grapas junto a una hoja de papel reciclado.

Es en ese mismo papel donde, al darle vuelta, pueden aparecer de manera aleatoria datos personales como números de cédulas, teléfonos o fragmentos de carnets de la seguridad social, situación que continúa provocando asombro entre las personas, ya que ven expuestas su información personal.

La diminuta hoja blanca, cortada a la mitad por algunos suplidores de especias y bicarbonato en los colmados, suele venir de instituciones públicas, lo que explicaría por qué se exponen los datos personales, como ha sido denunciado en redes sociales.

En estos productos pueden aparecer sellos de entidades como el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y el Ministerio Público.

Un equipo de Diario Libre lo pudo constatar al realizar un recorrido por colmados ubicados en barrios del Gran Santo Domingo, como San Carlos, Villa Francisca, Villa Juana y Herrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/e80d8dd0-eb99-48a1-a5a1-6bae108e7962-8b86004d.jpg Las especias son productos ampliamente consumidos en los hogares dominicanos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/2460365a-646f-4368-9f4b-5e7564bcb3ef-1-20b42819.jpg Empaque de canela y clavo dulce disponible en colmados sin etiquetado. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

En materia legal, la exposición de informaciones personales en papeles reutilizados podría considerarse como una divulgación no autorizada de datos, lo que representaría una violación a la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

La normativa establece en el numeral 2 del artículo 13, que estos deben conservarse bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta y uso o acceso no autorizado.

Por estas razones, el artículo 88 contempla que cualquier persona física o jurídica que viole las disposiciones sobre protección de datos puede ser sancionada con prisión correccional de seis meses a dos años y una multa de 100 a 150 salarios mínimos vigentes.

Control

El registro sanitario es lo que certifica que un producto cumple con las normas de calidad, seguridad e inocuidad para su consumo.

En los colmados, el bicarbonato y algunas especias suelen venderse en bolsas transparentes sin ningún tipo de etiquetado, a un precio que oscila entre los 10 y 15 pesos.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) reconoció que representa un grave riesgo para la salud de los consumidores, por lo que advirtió que se realizarán operativos para retirarlos del mercado y sancionar a los responsables de su comercialización por violar la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor.