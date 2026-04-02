Instalan 49 puestos de socorro en Santiago por operativo de Semana Santa
El operativo cuenta con el respaldo de varias instituciones, incluyendo la Cruz Roja y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Un total de 49 puestos de socorro fueron instalados este jueves en distintos puntos de la provincia de Santiago, como parte del operativo especial de asistencia y seguridad dispuesto por las autoridades durante el asueto de la Semana Santa.
El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que estos puntos han sido ubicados estratégicamente en carreteras, autopistas y zonas de alta concentración de vacacionistas.
Explicó que el objetivo es ofrecer respuesta rápida ante cualquier eventualidad.
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Principales vías intervenidas
Entre las principales vías intervenidas figuran la autopista Duarte, la carretera Luperón y otros accesos hacia balnearios permitidos en la provincia.
Arias explicó que cada puesto contará con ambulancias, personal médico y paramédico, así como equipos de vigilancia y asistencia vial. Además, el operativo dispone del respaldo de instituciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos, agentes de la Digesett, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y miembros de las Fuerzas Armadas.
Despliegue de personal
El funcionario destacó que miles de hombres y mujeres de distintas entidades estarán desplegados en toda la provincia para reforzar las labores de prevención y garantizar asistencia inmediata a la ciudadanía.
Francisco Arias exhortó a la población a respetar las disposiciones establecidas, en especial la prohibición en balnearios clausurados, a fin de evitar incidentes y preservar vidas durante el feriado.