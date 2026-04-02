Privados de libertad participan con la Defensa Civil en labores de socorro durante la Semana Santa

Miembros de la Defensa Civil junto a privados de libertad este jueves en el puesto ubicado en el puente Juan Carlos, en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, en conjunto con la Defensa Civil, inició este jueves un proyecto piloto que busca integrar a privados de libertad a través de trabajos comunitarios desarrollados en el marco del operativo de Semana Santa. Los reclusos fueron apostados en el puesto de la Defensa Civil en el puente Juan Carlos, en Santo Domingo Este.

La iniciativa incluye a hombres y mujeres que se encuentran en fase de prueba dentro del sistema penitenciario, tras haber cumplido parte de su condena y avanzar en su proceso de rehabilitación.

Amado Cabrera García, director de Medio Libre del Sistema Penitenciario, indicó que se trata de un plan piloto en fase de prueba, cuyo objetivo es integrar a los privados de libertad que se encuentran en esta etapa a trabajos y operativos de labores comunitarias.

"El personal nuestro de privados de libertad recibió una capacitación previa con instructores de la Defensa Civil en materia de prevención de violencia ciudadana", explicó García.

Te puede interesar Los que no descansan: los protagonistas invisibles de la Semana Santa

Labores comunitarias

Los reclusos realizarán labores de señalización con banderas y orientación a la población en materia de prevención.

Asimismo, subrayó que los privados de libertad que se encuentran en la fase de pruebas mantienen un contacto constante con la sociedad, participando en actividades comunitarias, visitas a instituciones, acompañamiento en eventos y acercamientos a espacios como iglesias y sectores sociales.

Estos internos, en su mayoría, cuentan con permisos especiales como parte de los beneficios del proceso de rehabilitación, lo que les permite integrarse progresivamente a la vida en comunidad y avanzar en su proceso de reinserción social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/whatsapp-image-2026-04-02-at-124022-pm-fcee9013.jpeg Privados de libertad en puesto de la Defensa Civil. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Por su parte el director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, indicó que el programa forma parte de un acuerdo interinstitucional firmado con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Ministerio de Justicia, orientado a brindar nuevas oportunidades a estas personas mediante su participación en operativos de servicio comunitario.

"Hoy la sociedad le da una nueva oportunidad a estos hombres y mujeres de ser personas nuevas, y la Defensa Civil se convierte en una herramienta importante", expresó Salas.