Las lluvias no impidieron que bañistas disfrutaran de las playas de Boca Chica y Guayacanes

Bañistas en la playa Boca Chica este Jueves Santo. ( DIARIO LIBRR/SAMIL MATEO DOMINICI )

A pesar de las lluvias registradas desde tempranas horas de la tarde este Jueves Santo, principalmente en el Gran Santo Domingo, decenas de bañistas acudieron a las playas de Boca Chica y Guayacanes para disfrutar del asueto de Semana Santa.

Tanto dominicanos como extranjeros aprovecharon para darse un chapuzón en las aguas de estos balnearios, que, pese a las condiciones climáticas, lucían limpias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/img-20260402-wa0035-dcbe3e19.jpg Playa Boca Chica. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/img-20260402-wa0041-462447fb.jpg Personas juegan en Boca Chica. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Algunos visitantes se trasladaron desde el interior del país para compartir en familia y relajarse durante este período festivo.

Tal es el caso de Julia Benavides, quien viajó junto a sus familiares desde San Francisco de Macorís. "Aprovechamos la ocasión para visitar a nuestra gente querida y venir a la playa de Boca Chica a bañarnos", expresó.

De su lado, Juan Plancencio Hernández afirmó que las lluvias no fueron impedimento para trasladarse desde Santo Domingo hasta Guayacanes.

"La gente no sabe que la playa con lluvia es mejor. El sol no te quema y el agua está caliente", comentó.

Pese a las precipitaciones, generadas por la incidencia de una vaguada, decenas de personas permanecieron en la playa de Boca Chica durante gran parte del día.

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Seguridad en las playas

En ambos balnearios se observó un amplio despliegue de seguridad, con la presencia de miembros de la Defensa Civil, la Policía Turística (Politur) y unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, encargados de velar por la integridad de los visitantes.

Asimismo, en la playa de Guayacanes, en la provincia de San Pedro de Macorís, las autoridades desalojaron a los bañistas después de las 5:30 de la tarde, en cumplimiento de las medidas establecidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/img-20260402-wa0044-91960a3a.jpg Bañistas en la playa Guayacanes la tarde del Jueves Santo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

La disposición busca preservar vidas durante el asueto de Semana Santa, período en el que se incrementa la movilización de personas hacia playas y otros espacios recreativos.