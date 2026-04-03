Entre el sol, agua, el sonido de las olas y la vigilancia de las autoridades, así transcurre el Viernes Santo en las playas y balnearios de la zona sur del país, donde cientos de ciudadanos disfrutan este día de la Semana Mayor.

Desde tempranas horas de la mañana, un equipo de Diario Libre realizó un recorrido por varias provincias donde se observó un flujo constante de vehículos, aunque sin grandes taponamientos, y una visible presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Policía Nacional, Defensa Civil y otros organismos de socorro.

En playas y balnearios, el ambiente es alegre. Grupos de amigos y familias completas ocupan los espacios bajo sombrillas, árboles, carpas y sombras improvisadas, mientras otros ciudadanos aprovechan para darse un baño en las playas y ríos que no fueron clausurados durante el asueto.

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Playas de Azua

En la playa Tortuguero, en la provincia Azua, la familia Montero llegó alrededor de las 10:00 de la mañana para disfrutar de sus aguas, llevando consigo los insumos necesarios para cocinar.

A pesar de la baja afluencia de personas en ese lugar, residentes de la provincia acudieron para compartir, refrescarse y aprovechar el feriado. El mismo ambiente se presentó en la playa Monte Río.

"Todo está tranquilo y en orden, no hay música, la playa está preciosa y el clima está riquísimo", expresó Giselle Gutierrez, residente en el municipio cabecera de Azua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-60655-pm-78d558c8.jpeg Visitantes disfrutan del mar en la playa Monte Rìo de Azua. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-60658-pm-4ad373fc.jpeg Parte de la familia Montero disfrutando del dominó en la playa Tortuguero. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-60657-pm-19c458ce.jpeg Parte de la familia Montero en la playa Tortuguero en Azua. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

El intendente del Cuerpo de Bomberos de la zona, Marino Vílchez, informó que no se ha presentado ninguna situación que lamentar, destacando el buen comportamiento de los visitantes.

Otras de las playas y balnearios que están abiertos al público en la localidad son: el río Yaque del Sur y el balneario del río Las Cuevas, en Padre Las Casas, entre otros. En cuanto a las playas, están Los Negros, Caobita, Palmar de Ocoa, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-60556-pm-43f211ac.jpeg Visitantes disfrutan de las playas de la provincia Azua. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-60654-pm-2bb6d628.jpeg Vista de la playa Monte Rìo en Azua. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

Actividad en Peravia y San Cristóbal

En tanto, en la playa Linda, en la provincia Peravia, no hubo una gran presencia de visitantes; sin embargo, se observó a jóvenes jugando voleibol y a adultos disfrutando del dominó.

En el balneario ubicado sobre el puente Don Gregorio, del río Nizao, en la misma provincia, el movimiento de visitantes fue notable.

En las playas Najayo y Palenque, pertenecientes a la provincia San Cristóbal, se observó un ambiente concurrido pero organizado, con ciudadanos disfrutando del asueto bajo la supervisión de las autoridades.

"Todo está tranquilo, hay mucha vigilancia y eso da seguridad para uno venir con los niños", expresó Fanny quien visitaba la playa Najayo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-40702-pm-045c5ad2.jpeg Visitantes en la playa Palenque. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-42039-pmki-03b5d902.jpeg El ambiente en la Playa Najayo. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-42456-pmwder-52815479.jpeg La Neverita en la provincia San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Mientras tanto, visitantes en la playa Palenque destacaron la organización en la zona y los precios asequibles del lugar, mientras un amplio equipo de organismos de socorro mantiene una supervisión constante para garantizar la seguridad.

Robert acudió con su familia desde Santo Domingo a Palenque "porque es tranquilo". Asimismo, aseguró que los precios están "cómodos", a diferencia de otras playas.

Previo a la 1:00 de la tarde, en el famoso balneario La Neverita, del río Nizao, no se observó gran asistencia de visitantes, en un ambiente visiblemente tranquilo y bajo estricta vigilancia.

La presencia de organismos de socorro fue visible en estas zonas, donde los visitantes destacaron la tranquilidad y el refuerzo de la seguridad.

"Entre ayer y hoy todo ha estado bajo control y los bañistas se han portado bien", destacó William del Rosario, teniente coronel de la Policía Nacional.

Asimismo, varios vendedores de la zona resaltaron la organización de las autoridades, sin embargo, se quejaron de la baja venta, debido a que muchas personas acuden al lugar con sus alimentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-40703-pm-890b13d2.jpeg Parte de la Defensa Civil y la Policía Nacional en la playa Palenque, San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/whatsapp-image-2026-04-03-at-60656-pm-58c62049.jpeg Miembros de la Policía Nacional y del Ejército en la playa Tortuguero, en Azua. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

Llamado a la prudencia

En varios puntos de la provincia, las autoridades mantienen activos los dispositivos de prevención, con controles en carreteras, supervisión en zonas de baño y personal listo para responder ante cualquier emergencia.

El director de la Defensa Civil del municipio Sabana Grande de Palenque, Braulio Pinales, explicó que "todo está tranquilo y sin ningún tipo de incidencias". A la vez, explicó que mantienen un amplio operativo desplegado en la localidad completa ya que "la prioridad es salvar vidas".

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia, mientras cientos de personas continúan disfrutando de este Viernes Santo en el sur del país