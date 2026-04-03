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Defensa Civil clausura nueve balnearios en La Altagracia durante operativo de Semana Santa

La medida preventiva busca reducir condiciones de riesgo y preservar vidas durante el asueto

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    Defensa Civil clausura nueve balnearios en La Altagracia durante operativo de Semana Santa
    Un total de nueve balnearios han sido clausurados por la Defensa Civil Dominicana en la provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    Un total de nueve balnearios han sido clausurados este viernes por la Defensa Civil Dominicana en la provincia La Altagracia, como parte del operativo de prevención desplegado durante la Semana Santa.

    Entre los espacios restringidos figuran la playa de Cabo Engaño, el río Sanate (en la represa), El Macao (frente a la Armada), río Mira Patos, los Hoyos del Salado de La Ceiba, el balneario Hoyo Azul, playa Punta del Coco (Nisibón), río Badén de Anamuya y el Charco de la Bomba en el río Maimón.

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      Condiciones de riesgo

      Según informaron las autoridades, estas clausuras responden a condiciones de riesgo que podrían poner en peligro la vida de los visitantes, por lo que el acceso a estas zonas está estrictamente prohibido durante el asueto.

      • En contraste, la institución indicó que varios balnearios han sido habilitados y cuentan con vigilancia, entre ellos playa del Macao, playa del Cortesito, playa de Lava Cama (Nisibón), playa Blanca de Boca de Yuma, el río Salto de Anamuya, Hoyo Sumbador en Boca de Yuma y el balneario del río Yonu.

      La Defensa Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia, respetar las disposiciones establecidas y seguir las orientaciones de los organismos de socorro.

      "Tu seguridad es lo primero", enfatizó la entidad, destacando que estas medidas buscan evitar incidentes lamentables durante la Semana Santa.

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