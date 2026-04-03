Bandera roja en Puerto Plata por oleaje peligroso advierten sobre uso de la playa en Viernes Santo

Se recomienda a bañistas y navegantes evitar el mar en Puerto Plata por bandera roja. ( FUENTE EXTERNA. )

La Defensa Civil de Puerto Plata informó este viernes sobre la colocación de bandera roja en todo el litoral costero del Atlántico de la provincia, como medida preventiva ante condiciones marítimas adversas.

La disposición, emitida a las 8:00 de la mañana, se basa en recomendaciones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), debido a la presencia de oleaje anormal y corrientes marinas peligrosas que representan un riesgo para bañistas y navegantes.

De acuerdo con el boletín meteorológico vigente desde las 6:00 a. m. de este viernes hasta las 6:00 a. m. del sábado, las condiciones están influenciadas por una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con viento predominante del este/noreste y una circulación anticiclónica sobre aguas del océano Atlántico.

Recomendaciones para embarcaciones

El informe establece que, en la costa atlántica desde el este de la Isla Saona hasta Monte Cristi, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido al viento moderado y el oleaje peligroso.

En contraste, la costa caribeña se mantiene sin restricciones.

En cuanto a las áreas de playa, las autoridades advierten sobre un alto riesgo de corrientes de resaca, especialmente en el litoral atlántico, por lo que exhortan a los bañistas y visitantes a consultar previamente con los organismos de socorro antes de hacer uso de las playas.

Llamado a la población

El PMR reiteró el llamado a la población y a los viajeros que se desplazan hacia Puerto Plata durante el asueto de Semana Santa a acatar la colocación de bandera roja y evitar ingresar al mar, como medida para prevenir incidentes.

Las autoridades mantienen vigilancia constante en las zonas costeras y continuarán ofreciendo actualizaciones conforme evolucionen las condiciones del tiempo.