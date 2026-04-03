Un Sermón de las Siete Palabras con duras críticas al Gobierno y el empresariado

En el Sermón de las Siete Palabras hubo denuncia social sobre la desigualdad y los feminicidios en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de numerosas guerras a nivel global, la desigualdad y el desgaste institucional de República Dominicana, el Sermón de las Siete Palabras de la Iglesia Católica se convirtió, una vez más, en un espacio de denuncia social, cuestionamiento directo al empresariado y a los tres poderes del Estado y un llamado a la conciencia.

La reflexión de este año presentó un diagnóstico crítico de las principales fracturas del país, abordadas desde las frases pronunciadas por Jesucristo durante su crucifixión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-42634pm-54d94535.png Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

La ceremonia inició con las palabras de apertura de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien invitó a la oración, la contemplación y a "colocar la mirada en la cruz", en un momento que definió como crucial para la humanidad.

Una iglesia desconectada

La primera palabra, "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen", estuvo a cargo del reverendo padre Francisco Benito Alvarado Herrera, administrador parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Fe del Distrito Nacional, quien dirigió una de las críticas más severas hacia la propia Iglesia y la sociedad.

Cuestionó que la Iglesia a veces se muestra más cercana al poder que a los vulnerables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-42706pm-6b9841d5.png Padre Francisco Benito Alvarado Herrera, administrador parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Fe del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Además, el religioso denunció el abandono de los ancianos, enfermos e inmigrantes, así como el impacto de las redes sociales en los jóvenes, a quienes describió como expuestos a influencers que actúan como "falsos profetas" digitales.

También abordó la violencia de género, el acceso a armas, drogas y alcohol, y la complicidad de sectores llamados a regular estos problemas y priorizando, en su lugar, la publicidad gubernamental.

Critica a los megaproyectos

La segunda palabra, "Hoy estarás conmigo en el paraíso", desarrollada por el padre Mario de la Cruz Campusano, de la parroquia Nuestra Divina Providencia, se centró en la desigualdad social.

El reverendo contrastó los altos salarios de funcionarios públicos con los ingresos de trabajadores que apenas cubren sus necesidades básicas.

Criticó, también, que se prioricen grandes obras frente a carencias en salud, educación y vivienda, así como el colapso del sistema hospitalario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-42847pm-bce21bd3.png Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

En uno de sus momentos más directos, cuestionó la falta de acceso de comunidades empobrecidas a las autoridades, incluyendo al presidente Luis Abinader, a quién, aseguró, solicitó por varias vías una cita para exponer diferentes situaciones, pero nunca recibió respuesta.

"Las más de 200,000 personas a mi cargo y los tres millones por otro lado, a través de la parroquia y la pastoral familiar, en su mayoría pobres, no son parte de la agenda y no tienen acceso al Presidente y los funcionarios", denunció el cura.

Mujeres violentadas

La tercera palabra, "Mujer, ahí tienes a tu hijo", expuesta por José Ricardo Rosado Acosta, de la parroquia San José de Calasanz, abordó la situación de las mujeres en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-42921pm-8f55fdf2.png https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-42921pm-8f55fdf2.png José Ricardo Rosado Acosta, titular de la parroquia San José de Calasanz. (FUENTE EXTERNA)

Desde la figura de María al pie de la cruz, denunció las cargas desproporcionadas que enfrentan muchas féminas, incluyendo la violencia, la precariedad y el abandono. Su mensaje planteó la necesidad de acciones concretas que reconozcan y protejan la dignidad femenina.

Los ignorados

En la cuarta palabra, "Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", el padre Candelario Mejía Brito, representante de la parroquia Santa Clara de Asís, trazó un paralelismo entre el clamor de Cristo y el sentimiento de abandono de amplios sectores sociales, en particular los jóvenes.

Denunció la falta de oportunidades, la estigmatización, los bajos salarios y la precariedad que viven al laborar en sectores como el turismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-43046pm-9bbf22ec.png Padre Candelario Mejía Brito, representante de la parroquia Santa Clara de Asís. (FUENTE EXTERNA)

Mejía también visibilizó la realidad de personas en situación de calle en lugares como los alrededores del Hospital Moscoso Puello o debajo de los elevados de las avenidas Nicolás de Ovando y Máximo Gómez.

Asimismo, cuestionó la ineficacia de las políticas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ante las altas tasas de accidentes de tránsito. "Parece que el Intrant solo recuerda la educación vial el 5 de octubre", lamentó el clérigo.

Feminicidios

La quinta palabra, "Tengo sed", desarrollada por sor Zoila María Mercedes López, superiora de la congregación Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús de Santo Domingo, habló de una sed de justicia, dignidad y servicios públicos de calidad, que afecta de manera directa a inmigrantes, mujeres, niños y envejecientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-43102pm-26149365.png Sor Zoila María Mercedes López, superiora de la congregación Hermanas Misioneras del Corazón de Jesús. (FUENTE EXTERNA)

La religiosa denunció el impacto de los feminicidios, que dejan a menores en la orfandad, y criticó a una clase política que —según expresó— se sirve del pueblo en lugar de responder a sus necesidades.

Deforestación y poca justicia social

La sexta palabra, "Todo está consumado", a cargo de Juan Evangelista Rivas Morillo, titular de la parroquia Divino Niño de Jesús, vinculó el sacrificio de Cristo con la persistencia de problemas estructurales en el país.

Enumeró la delincuencia, la violencia, los feminicidios, el alto costo de la vida, el desempleo y la corrupción como signos de una sociedad que aún no alcanza la justicia social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-43115pm-7a6cb3d2.png Juan Evangelista Rivas Morillo, titular de la parroquia Divino Niño de Jesús. (FUENTE EXTERNA)

Tampoco dejó de lado el tema ambiental, al denunciar la deforestación, la contaminación y la necesidad de gestionar los residuos reciclables, junto a la falta de cumplimiento de la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

"Todo estará cumplido cuando veamos estos problemas sociales resueltos", expresó Rivas.

La música urbana

El sermón cerró con la séptima palabra, "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu", pronunciada por sor Lourdes Martínez Arcángel, del Instituto Hermanas Hijas de la Altagracia. A pesar de todos los problemas expuestos a lo largo de la eucaristía, insistió en la necesidad de recuperar valores como la empatía, el respeto y la solidaridad.

A pesar de todos los problemas expuestos a lo largo de la eucaristía, insistió en la necesidad de recuperar valores como la empatía, el respeto y la solidaridad.

Al finalizar su intervención, criticó el contenido de la música urbana, señalando su impacto en la formación de niños y jóvenes. Por igual, instó a las autoridades a regular y "limpiar" estos contenidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/captura-de-pantalla-2026-04-03-a-las-43128pm-e342d3ae.png Sor Lourdes Martínez Arcángel, del Instituto Hermanas Hijas de la Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

Años anteriores Aunque en cada Semana Santa se actualizan los temas, la línea de denuncia, interpelación al poder político y el llamado a una transformación moral de la sociedad permanecen como la base de las reflexiones de quienes suben al púlpito de la Primada de América.En 2020, en medio de la crisis electoral, el énfasis estuvo en la defensa de la institucionalidad democrática, la transparencia y el respeto a la voluntad popular.Mientras que, durante 2021 y 2022, el impacto de la pandemia marcó el discurso, centrado en las desigualdades sociales, las debilidades del sistema de salud y la necesidad de fortalecer la protección social.En 2023, la Iglesia profundizó en críticas estructurales, abordando la corrupción, el uso de recursos públicos y las tensiones en torno a los recursos naturales, así como el modelo económico y su impacto en el costo de vida.Finalmente, en 2025, la prédica dio continuidad a estas críticas, sumando la dimensión ambiental, la inseguridad ciudadana y las persistentes brechas sociales.