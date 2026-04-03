Policía detiene a cinco personas por realizar fiesta de gagá en la madrugada en Villa Hermosa

Detención de cinco personas que organizaban una fiesta de gagá durante la madrugada en el municipio de Villa Hermosa. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes sobre la detención de cinco personas que organizaban una fiesta de gagá durante la madrugada en el municipio de Villa Hermosa, por presuntamente incumplir los horarios establecidos para actividades públicas y las disposiciones sobre contaminación sónica.

De acuerdo a una nota de prensa, la intervención fue realizada mediante un operativo preventivo desplegado en la zona, donde las autoridades detectaron la celebración de la actividad musical fuera del horario permitido.

El informe preliminar indica que durante el procedimiento a los detenidos se les ocuparon varias armas blancas, así como instrumentos musicales utilizados en este tipo de celebraciones, entre ellos trompetas y tambores.

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Medidas para garantizar el orden durante Semana Santa

Las autoridades indicaron que los operativos de vigilancia continuarán desarrollándose en distintos sectores de La Romana con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.

Asimismo, reiteraron su compromiso de preservar el orden público y la seguridad ciudadana , especialmente durante el período de mayor movilidad de personas asociado a las festividades de Semana Santa .

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