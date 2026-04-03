Fieles participan en solemne viacrucis en la Basílica de Higüey este Viernes Santo

Viacrucis celebrado en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia. ( PATRICIA HEREDIA/DIARIO LIBRE )

En un ambiente de recogimiento, fe y devoción, decenas de feligreses participaron este Viernes Santo en el tradicional viacrucis, celebrado en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, como parte de las actividades litúrgicas de la Semana Santa.

La procesión fue encabezada por el padre Evaristo Arache Fraijomil, quien junto a otros miembros de la Iglesia católica guió a los asistentes en la representación de las 14 estaciones que conforman el camino de Jesús hacia la crucifixión, invitando a la reflexión, el arrepentimiento y la renovación espiritual.

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Durante el recorrido, los fieles avanzaron en oración, cargando cruces, entonando cánticos y deteniéndose en cada estación para meditar sobre los momentos de la Pasión de Cristo, desde su condena hasta su sepultura.

La actividad congregó a personas de distintas edades, tanto residentes de Higüey como visitantes, quienes acudieron al emblemático templo para vivir de cerca esta tradición religiosa, considerada una de las más significativas del calendario cristiano.

Al finalizar la jornada, el padre Arache Fraijomil agradeció la presencia de los fieles y el respaldo de las autoridades, entre ellas miembros de la Policía Nacional, por acompañar y garantizar el orden durante la actividad. Asimismo, exhortó a los presentes a mantener la limpieza y el respeto dentro de la basílica y sus alrededores.

Celebración

De igual manera, anunció que la celebración de La Pasión del Señor se estará llevando a cabo a las 3:00 de la tarde, invitando a la comunidad a participar de este importante acto litúrgico.

El viacrucis forma parte de las múltiples celebraciones que se desarrollan en la basílica durante la Semana Santa, considerada una de las épocas de mayor afluencia de creyentes en este importante centro religioso del país.