Decomisan 35 libras de marihuana tras operativo en el aeropuerto Las Américas

Marihuana incautada en el aeropuerto Las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

Dos fundas de marihuana con un peso total de 35 libras fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), dentro de un envío en tránsito con destino final a Europa.

El decomiso fue realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), bajo la coordinación del Ministerio Público, durante un operativo de inspección en uno de los depósitos de la terminal aérea, en Boca Chica.

Según el informe, las autoridades detectaron imágenes sospechosas en dos cajas de cartón, por lo que se procedió a la intervención de una unidad canina, que confirmó la presencia de sustancias narcóticas.

Por instrucciones del fiscal actuante, las cajas —forradas con papel aluminio— fueron abiertas, encontrándose en su interior dos fundas azules llenas de marihuana.

De acuerdo con el manifiesto de envío, las cajas fueron despachadas desde Montevideo, Uruguay, a nombre de una supuesta compañía, y tenían como destino final Suiza.

Medidas oficiales para prevenir el tráfico durante Semana Santa

Las autoridades informaron que mantienen abierta una investigación en torno al frustrado intento de envío de la droga hacia Europa, al tiempo que continúan reforzando las labores de interdicción en aeropuertos, puertos y otros puntos del país.

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Asimismo, la DNCD dispuso el incremento del personal operativo, que trabajará en conjunto con el Ministerio Público para prevenir y combatir el tráfico de sustancias ilícitas durante el asueto de Semana Santa.

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