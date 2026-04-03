×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incautación de marihuana
incautación de marihuana

Decomisan 35 libras de marihuana tras operativo en el aeropuerto Las Américas

La sustancia fue detectada en cajas de cartón durante inspecciones de seguridad, revelando un intento de tráfico hacia Suiza.

    Expandir imagen
    Decomisan 35 libras de marihuana tras operativo en el aeropuerto Las Américas
    Marihuana incautada en el aeropuerto Las Américas. (FUENTE EXTERNA)

    Dos fundas de marihuana con un peso total de 35 libras fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), dentro de un envío en tránsito con destino final a Europa.

    El decomiso fue realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), bajo la coordinación del Ministerio Público, durante un operativo de inspección en uno de los depósitos de la terminal aérea, en Boca Chica.

    Según el informe, las autoridades detectaron imágenes sospechosas en dos cajas de cartón, por lo que se procedió a la intervención de una unidad canina, que confirmó la presencia de sustancias narcóticas.

    • Por instrucciones del fiscal actuante, las cajas —forradas con papel aluminio— fueron abiertas, encontrándose en su interior dos fundas azules llenas de marihuana.

    De acuerdo con el manifiesto de envío, las cajas fueron despachadas desde Montevideo, Uruguay, a nombre de una supuesta compañía, y tenían como destino final Suiza.

    Medidas oficiales para prevenir el tráfico durante Semana Santa

    Las autoridades informaron que mantienen abierta una investigación en torno al frustrado intento de envío de la droga hacia Europa, al tiempo que continúan reforzando las labores de interdicción en aeropuertos, puertos y otros puntos del país.

    Expandir imagen
    Infografía

    Asimismo, la DNCD dispuso el incremento del personal operativo, que trabajará en conjunto con el Ministerio Público para prevenir y combatir el tráfico de sustancias ilícitas durante el asueto de Semana Santa.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.