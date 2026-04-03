Operativo Semana Santa en Santiago mantiene restricciones y alta asistencia a iglesias este Viernes Santo

Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago. El operativo Semana Santa en Santiago mantiene restricciones y reporta alta asistencia a iglesias este Viernes Santo ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) en Santiago, informó este Viernes Santo sobre el desarrollo del operativo de Semana Santa en Santiago, destacando una disminución en el tránsito vehicular y peatonal, así como una alta asistencia de ciudadanos a las iglesias en el marco de las actividades religiosas.

El coordinador del PMR en Santiago y director de la Defensa Civil, Francisco Arias, señaló que la jornada ha transcurrido con relativa calma debido al llamado de las autoridades y de la Iglesia a la reflexión, lo que ha incidido en una mayor participación en actos religiosos.

"Hoy hemos visto una disminución de tránsito, de personas en la calle, porque han acatado el llamado nuestro y de la iglesia para que se recojan. Hoy es un día de reflexión espiritual y la población debe entender que la iglesia católica es lo primero", expresó Arias.

Actividades religiosas y supervisión en balnearios

Arias explicó que, mientras se desarrollan múltiples actividades religiosas y una asistencia masiva a las iglesias, las instituciones que integran el PMR mantienen operativos de supervisión en balnearios permitidos y clausurados para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Indicó que en Santiago están habilitados cuatro balnearios principales, entre ellos Timbeque, Saltadero y La Ciénaga, además de otros 13 en la zona de la sierra, los cuales cuentan con vigilancia permanente de organismos como Politur, la Policía Nacional, el Sistema 9-1-1 y la Defensa Civil.

Al menos 15 balnearios se encuentran prohibidos en toda la provincia.

Puestos de socorro y restricciones de música

Asimismo, informó que se han dispuesto 49 puestos de socorro entre carreteras y balnearios, con la participación de más de 4,000 voluntarios de distintas instituciones, incluyendo el Ministerio Público, unidades de niñez y adolescencia y la Digesett, integradas al operativo preventivo.

En cuanto a las restricciones, reiteró la prohibición de música en los principales balnearios durante el Viernes Santo.

"No aceptamos música hasta el domingo a las 5:00 de la tarde en los principales balnearios", afirmó.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la prudencia, participar de forma segura en las actividades religiosas y acatar las disposiciones establecidas para evitar incidentes durante el asueto.

El operativo en Santiago continúa bajo supervisión de los organismos de emergencia, con énfasis en la prevención, el control en balnearios y la seguridad ciudadana durante Semana Santa.