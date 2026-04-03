Amplio despliegue de seguridad mantiene bajo control playas de Verón-Punta Cana este Viernes Santo

Cuerpo de Bomberos de Verón, Punta Cana en el operativo de Semana Santa. ( DIARIO LIBRE/PATRICIA HEREDIA )

Las autoridades mantienen un amplio operativo de vigilancia y prevención en las playas del municipio turístico Verón-Punta Cana, donde este Viernes Santo se reporta una jornada tranquila y sin incidentes.

El Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana informó que cuenta con una distribución estratégica de unidades de respuesta en puntos clave, como el puesto de comando Coco Loco, el cruce de Macao y el centro de operaciones en playa El Macao.

Además, la unidad M2 realiza recorridos constantes por las distintas zonas costeras como parte de las labores de supervisión.

De acuerdo con los organismos de socorro, hasta el momento la situación se mantiene bajo control, destacando la efectividad del operativo implementado durante el asueto de Semana Santa.

Las autoridades también señalaron una baja afluencia de bañistas y la presencia de ligeras ráfagas de viento en la zona.

Situación actual y recomendaciones para Semana Santa

En ese sentido, reiteraron el llamado a la población a actuar con prudencia, acatar las recomendaciones y colaborar con los equipos de emergencia para garantizar una Semana Santa segura.

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