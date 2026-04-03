Rescatan seis personas atrapadas por subida de marea en Puerto Plata pese a bandera roja

Seis personas fueron rescatadas este viernes en la provincia de Puerto Plata, luego de quedar atrapadas en arrecifes por la subida de la marea, en un hecho ocurrido pese a la restricción de uso de playas bajo bandera roja durante el asueto de Semana Santa.

El incidente se registró alrededor de las 4:00 de la tarde en la playa Cenorte, ubicada en La Isabela Histórica, municipio de Luperón.

De acuerdo con el informe oficial de la Defensa Civil, las personas aprovecharon la marea baja para caminar sobre arrecifes, pero quedaron incomunicadas al aumentar el nivel del mar y generarse fuertes corrientes que les impidieron regresar.

Ante la situación, se activaron de inmediato los organismos de respuesta, incluyendo la Fuerza Aérea, Armada Dominicana, Defensa Civil, Bomberos y el sistema 9-1-1, logrando rescatar a los afectados y llevarlos a tierra firme, donde fueron evaluados por personal médico sin reportarse complicaciones.

Cierre de playas y balnearios

El reporte también confirma que la provincia se mantiene bajo bandera roja por segundo día consecutivo, debido a condiciones de oleaje anormal y corrientes marinas peligrosas, lo que implica la prohibición del uso de playas.

En ese contexto, las autoridades informaron además el cierre de varios balnearios de río, entre ellos el río Yásica, río Camú, río Muñoz, río San Marcos y río Bajabonico, por las crecidas provocadas por lluvias en zonas montañosas.

Accidentes y emergencias

Asimismo, durante la jornada se reportó un accidente de tránsito en la carretera Puerto Plata–Navarrete, tramo Llanos de Pérez–Quebrada Honda, donde un motociclista resultó con traumas múltiples tras impactar con una jeepeta, siendo trasladado a un centro de salud por el sistema 9-1-1.

En otro hecho, una embarcación turística que se dirigía hacia Cayo Arena quedó a la deriva con 14 personas a bordo por un desperfecto mecánico, siendo auxiliada por otra nave sin registrarse incidentes mayores.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acatar las disposiciones oficiales, especialmente la prohibición del uso de playas, ante el alto riesgo que representan las condiciones marítimas actuales.