Acceso restringido en Boca Chica: orden, quejas, confusión y un polémico pase de 350 pesos

Restricciones en la playa de Boca Chica. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En este Viernes Santo, el balneario de Boca Chica presenta un escenario atípico: menos vehículos, mayor orden visual, pero también confusión, quejas y menor dinamismo comercial.

La Alcaldía de Boca Chica dispuso el cierre vehicular de las calles San Rafael y Duarte, principales vías de acceso a la zona turística, limitando la entrada únicamente a quienes cuenten con un pase autorizado o utilicen los parqueos municipales habilitados.

La medida, según las autoridades, responde a criterios de seguridad y organización ante el alto flujo de visitantes que tradicionalmente se registra en estas fechas.

Dificultades

El esquema implementado establece que los clientes que deseen acceder en vehículo a restaurantes con parqueo privado deben gestionar previamente un pase con el establecimiento.

Estos pases, vendidos por el cabildo a los comercios por 350 pesos, son luego distribuidos a los clientes, quienes deben coordinar con antelación para poder ingresar.

Sin embargo, en la práctica, esto representa una dificultad significativa para muchos visitantes.

Quienes llegan sin reserva o sin contacto previo con algún negocio se encuentran con que no pueden acceder en vehículo a la zona, lo que obliga a dejar el automóvil en los parqueos públicos y desplazarse a pie, o simplemente desistir.

La falta de información visible y orientación en el lugar agrava la situación, especialmente para quienes visitan de manera espontánea, como suele ocurrir en este destino.

Quejas

La medida también ha impactado a los llamados "parqueadores", trabajadores informales que dependen del estacionamiento en la vía pública y espacios improvisados.

Al limitarse el acceso vehicular y prohibirse el parqueo en las calles intervenidas, bajo el riesgo de que se lo lleven en una grúa, estos reportan una reducción dramática en su actividad.

Algunos atribuyen a esta disposición una menor afluencia de visitantes en comparación con años anteriores, percepción que, aunque no ha sido confirmada oficialmente, se refleja en el ambiente más despejado del área.

Reventa

A la complejidad del sistema se suma la denuncia sobre la comercialización irregular de pases.

El encargado de relaciones públicas del Ayuntamiento de Boca Chica, Adenawer Morales, indicó que hay personas que compraron tickets y los están revendiendo "como tipo mercado negro", elevando su precio.

"Sí, hemos descubierto y le estamos dando seguimiento. Estamos en investigación de personas que compraron tickets y que están haciéndolo como tipo mercado negro para duplicar el precio", afirmó.

Según indicó, estos pases, vendidos originalmente a 350 pesos, han llegado a ofrecerse entre 800 y hasta 2,000 pesos, en un contexto donde ya no están disponibles durante el fin de semana.

Parqueos

El sistema también implica una fuente directa de ingresos para el ayuntamiento.

Los visitantes sin pase deben pagar un ticket de estacionamiento de aproximadamente 150 pesos para utilizar alguno de los cinco parqueos municipales habilitados, con capacidad estimada entre 1,300 y 1,500 vehículos.

Desde la alcaldía se asegura que este pago incluye garantías de seguridad para los vehículos, en coordinación con cuerpos policiales y militares desplegados en la zona.

Evaluación

Según explicó Adenawer Morales, hasta el momento no se ha realizado una medición formal sobre el impacto de estas disposiciones en la cantidad de visitantes.

Indicó que será a partir de lo ocurrido entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección cuando se hará un levantamiento de información, tomando en cuenta tanto las quejas recibidas como lo expresado por los ciudadanos en redes sociales.

Morales señaló que estas decisiones se toman en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otras instituciones, priorizando la seguridad de los bañistas.

Agregó que, en función de los resultados, las medidas podrían ser ajustadas en el futuro, ya sea manteniéndolas o flexibilizándolas, dependiendo de si se logra un equilibrio adecuado entre seguridad, acceso y funcionamiento de la zona turística.