Autoridades en el Este coordinan acciones para reforzar seguridad durante Semana Santa

El Director Regional Este de la Policía Nacional, el general Claudio González Moquete y la gobernadora provincial de La Romana, Ivelisse Mercedes Méndez. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional y la Gobernación Provincial de La Romana informaron este Viernes Santo que trabajan en la coordinación de acciones para fortalecer la seguridad en la región Este del país durante el asueto de Semana Santa, como parte del operativo preventivo llamado 'Proteger y Servir'.

De acuerdo a una nota de prensa, el Director Regional Este de la Policía Nacional, el general Claudio González Moquete sostuvo un encuentro de trabajo con la gobernadora provincial, Ivelisse Mercedes Méndez, con el propósito de consolidar las estrategias que se implementarán para garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes durante la semana mayor.

Durante la reunión se habló sobre el despliegue logístico que será ejecutado en distintos puntos de la zona Este en el resto de las festividades por Semana Santa.

Conforme indica el documento, las autoridades harán especial énfasis en el reforzamiento de la vigilancia preventiva en lugares estratégicos, zonas comerciales y áreas con alto flujo turístico.

Acciones

Las acciones forman parte de las medidas de prevención que buscan mantener el orden público y reducir incidentes durante uno de los períodos de mayor movilidad de personas en el país.

Como parte del encuentro la gobernadora Méndez realizó una donación de raciones alimenticias crudas destinadas a los agentes policiales que estarán prestando servicio durante las festividades.

En tanto, González Moquete reiteró el compromiso de la Policía Nacional de trabajar para preservar el orden público y salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos durante el período de reflexión y descanso que representa la Semana Santa.