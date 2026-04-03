Primera imagen de la Tierra tomada por la nave Orión de la misión Artemis II. ( NASA )

Entre el espacio y el escepticismo: ¿por qué persiste la duda sobre los viajes espaciales en la era de Artemis II?

A pesar de que la misión Artemis II se encuentra en camino a la Luna, marcando el regreso de tripulación humana al entorno lunar tras más de 50 años, una parte de la población mundial sigue cuestionando la veracidad de estos logros científicos. Mientras la nave Orion se aleja de la Tierra, en redes sociales circulan comentarios que atribuyen las imágenes a inteligencia artificial o cuestionan cómo es posible mantener comunicación en el espacio.

La complejidad técnica como barrera

Para algunos especialistas, la incredulidad está vinculada a la dificultad de comprender la magnitud de estas misiones. Según el ingeniero Miguel Acevedo, miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana, las personas tienden a dudar de lo que no comprenden, especialmente cuando se trata de conceptos técnicos complejos. El envío de una tripulación a cientos de miles de kilómetros de distancia representa un desafío que escapa a la experiencia cotidiana.

El impacto de la era digital

Las teorías conspirativas han existido durante décadas, pero su alcance se ha ampliado con las plataformas digitales. Karls Vladimir señala que este tipo de posturas siempre ha estado presente, pero ahora cualquier persona puede difundirlas a gran escala. En redes sociales, algunos usuarios exigen pruebas en tiempo real o cuestionan la autenticidad de las imágenes espaciales.

Incluso ante transmisiones en directo, sectores escépticos sostienen que se trata de efectos visuales o cuestionan la posibilidad misma de los viajes fuera de la Tierra.

El vacío de cinco décadas

El intervalo sin misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre desde el fin del programa Apolo en 1972 ha contribuido a alimentar dudas. Sin embargo, expertos señalan que esta pausa respondió a factores políticos y económicos, más que a limitaciones técnicas.

Durante ese periodo, la exploración espacial continuó mediante misiones no tripuladas. Diversos países, como China, India y Japón, han enviado sondas y vehículos que han aportado información detallada sobre la superficie lunar.

Un nuevo intento de validación pública

La misión Artemis II busca retomar la exploración tripulada con estándares actuales de tecnología y comunicación. La NASA ha incorporado transmisiones en tiempo real y pruebas abiertas de sistemas para mostrar el desarrollo de la misión.

Mientras la tripulación avanza en su recorrido, el desafío no solo es técnico. También implica enfrentar la desinformación y las dudas en un entorno donde las narrativas alternativas circulan con rapidez.