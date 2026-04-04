El COE mantiene 10 provincias y al Distrito bajo alerta por las lluvias

La incidencia de una vaguada continúa generando lluvias sobre la geografía nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que 10 provincias y el Distrito Nacional continúan bajo alerta verde y amarilla, por la persistente actividad de lluvias que afecta al territorio nacional.

Estas precipitaciones, producto de los efectos de una vaguada, mantienen en alerta amarilla a Monseñor Nouel, mientras que en verde se encuentran Santo Domingo, Duarte, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata y el Distrito Nacional.

"Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse y abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pie", exhortó el titular del COE, Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa.

Asimismo, instó a la ciudadanía a contactar a los organismos de seguridad para reportar cualquier incidente o recibir asistencia ante cualquier eventualidad.

Lluvias este Sábado Santo

Aunque durante las horas de la mañana predominará un cielo con nubes dispersas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que, a partir de la tarde, un incremento significativo de la nubosidad dará lugar a aguaceros que podrían estar acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones podrían presentarse en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

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