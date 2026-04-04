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Nacional

El COE mantiene 10 provincias y al Distrito bajo alerta por las lluvias

Una vaguada afecta al territorio nacional desde hace días

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    El COE mantiene 10 provincias y al Distrito bajo alerta por las lluvias
    La incidencia de una vaguada continúa generando lluvias sobre la geografía nacional. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que 10 provincias y el Distrito Nacional continúan bajo alerta verde y amarilla, por la persistente actividad de lluvias que afecta al territorio nacional.

    Estas precipitaciones, producto de los efectos de una vaguada, mantienen en alerta amarilla a Monseñor Nouel, mientras que en verde se encuentran Santo Domingo, Duarte, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata y el Distrito Nacional.

    "Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse y abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pie", exhortó el titular del COE, Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa.

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    • Asimismo, instó a la ciudadanía a contactar a los organismos de seguridad para reportar cualquier incidente o recibir asistencia ante cualquier eventualidad.

    Lluvias este Sábado Santo

    Aunque durante las horas de la mañana predominará un cielo con nubes dispersas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que, a partir de la tarde, un incremento significativo de la nubosidad dará lugar a aguaceros que podrían estar acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Estas condiciones podrían presentarse en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

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      Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.