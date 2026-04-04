Segundo boletín del COE reporta siete muertes y 64 accidentes en Semana Santa

Se han reportado 64 accidentes de tránsito en esta Semana Santa ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) notificó este sábado, en su segundo boletín del operativo "Conciencia por la Vida: Semana Santa 2026", que siete personas han perdido la vida durante el asueto de la Semana Mayor.

En rueda de prensa, el titular de la institución, Juan Manuel Méndez García, señaló que, entre los fallecidos, cinco personas murieron por accidentes de tránsito y dos por asfixia por inmersión en las playas Arena Gorda, en Punta Cana, y Casita Blanca, de Barahona.

Asimismo, indicó que durante las últimas 24 horas se registraron 64 accidentes de tránsito que afectaron a 80 personas. De estos incidentes, 56 involucraron motocicletas, cinco vehículos livianos y a un peatón.

Además, detalló que se atendieron 145 casos de intoxicación alcohólica, de los cuales tres correspondieron a menores entre 11 y 17 años. De igual manera, se prestó asistencia a 86 personas por intoxicación alimentaria.

En cuanto a asistencia a la población, el COE registró un total de 9,149 servicios, incluyendo 8,338 asistencias viales, 799 asistencias médicas y 12 rescates acuáticos.

Controles de seguridad

En el marco del operativo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) efectuó 7,434 fiscalizaciones por distintas faltas a la Ley 63-17, incluyendo 2,731 a motociclistas por no usar casco y 435 conductores de vehículos por no utilizar cinturón de seguridad.

La institución del orden también indicó que se retuvieron 2,680 motocicletas, 248 vehículos livianos y 95 vehículos pesados.

Además, se destaca la asistencia en autopistas, carreteras y balnearios por parte de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Policía de Turismo, Ministerio de Defensa y otras instituciones.

Entre las acciones de estos organismos se incluyen el cambio de gomas, el suministro de combustible, la atención prehospitalaria, el remolque de vehículos y la entrega de botiquines y raciones alimentarias.