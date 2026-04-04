Autoridades de Santiago y Puerto Plata informaron que el asueto de la Semana Santa 2026 se desarrolla con apertura parcial de balnearios, refuerzo de voluntarios y actividades religiosas durante este Sábado Santo, sin reportes de incidencias relevantes hasta el momento.

En Puerto Plata, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta dispuso el cambio de bandera roja a amarilla en todas las costas desde las 9:00 de la mañana, permitiendo el baño con precaución.

Las autoridades exhortaron a evitar zonas profundas, utilizar equipos de seguridad adecuados y mantenerse atentos a cambios en el oleaje y las mareas.

También fueron habilitados los balnearios de ríos que presentan condiciones aptas, sin turbidez en sus aguas, al tiempo que se recomendó vigilar las condiciones climáticas, especialmente ante posibles lluvias en zonas altas que podrían provocar crecidas repentinas.

Medidas de seguridad y recomendaciones para el asueto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/whatsapp-image-2026-04-04-at-103620-am-3-9e4cb150.jpeg La vigilancia se mantiene. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

En Santiago, el coordinador del CPMR, Francisco Arias, aseguró que el operativo se mantiene sin novedades, destacando el reforzamiento de los puestos de prevención en carreteras y balnearios con más de 4,500 voluntarios de la Defensa Civil y otras instituciones.

"Todo ha transcurrido con normalidad. Hemos reforzado los puestos de prevención en carreteras y balnearios. Llamamos a la población a adoptar medidas de precaución, como el uso del cinturón de seguridad, no utilizar el celular al conducir y mantener vigilancia permanente sobre los niños", expresó Arias.

El funcionario indicó que están habilitados balnearios como Timbeque, Arroyo Hondo, Las Charcas y El Salto de Jacagua, así como otros en la zona de la Sierra.

Mientras, permanecen clausurados la presa de Tavera, Bao, López-Angostura, canales de riego, laguna de Matanza, Palo Amarillo y diversas desembocaduras de arroyos por condiciones de riesgo y contaminación.

Arias recordó además que está prohibido el uso de armas de fuego, armas blancas y botellas de vidrio en los balnearios, donde se mantiene vigilancia conjunta de la Policía Nacional, Politur, el Ejército y el Ministerio Público.

En el ámbito religioso, la Iglesia Católica celebrará la tradicional Vigilia Pascual a las 7:00 de la noche en todos sus templos, como parte central de las actividades del Sábado Santo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al cumplimiento de las medidas preventivas para garantizar la seguridad durante el desarrollo del asueto de Semana Santa 2026.