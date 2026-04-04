Semana Santa 2026 rompe récord de tránsito en peajes del país: flujo supera los 891,000 vehículos

Flujo del peaje de la autopista Juan Pablo Duarte, durante los días de asueto de la Semana Santa 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno informó este sábado que la Semana Santa 2026 ha registrado el mayor flujo vehicular en la historia de los peajes administrados por el Fideicomiso RD Vial.

Entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril, un total de 891,601 vehículos transitaron por las estaciones de peaje del país, superando en 220,146 unidades (32.8 %) los 671,455 vehículos contabilizados en el mismo período de 2025.

De acuerdo con una nota informativa de la Presidencia, la cifra posiciona a 2026 como el año de "mayor movilidad en la Red Vial Principal de la República Dominicana".

Comportamiento diario del tránsito

El comportamiento diario refleja la magnitud del desplazamiento. El miércoles 1 de abril se registraron 357,862 vehículos y el jueves 2 —día de mayor concentración— alcanzó los 366,871, para un acumulado de 724,733 vehículos en 48 horas, superando los registros completos de años anteriores.

El Viernes Santo, con los peajes exonerados por disposición de RD Vial, se sumaron 166,868 vehículos, lo que elevó el total en tres días a 891,601.

El director ejecutivo de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, destacó que el récord se produjo en un contexto en el que la institución exoneró del pago de peajes a todos los conductores durante el Viernes Santo.

"Las cifras hablan por sí solas: más dominicanos que nunca eligieron las carreteras del país para desplazarse en Semana Santa, y RD Vial respondió con la mayor capacidad de asistencia vial de su historia. El récord de 891,601 vehículos en tres días es la mejor evidencia de que la red vial está funcionando", precisó.

Operativo de asistencia vial

Rizik subrayó que el volumen de tránsito se gestionó en el marco del operativo "Conciencia por la Vida 2026", coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con el respaldo del Servicio Integrado de Asistencia Vial operado a través del 511.

Para atender el flujo, RD Vial incorporó 30 nuevas unidades especializadas a la Comisión Militar y Policial (Comipol), desplegó más de 3,600 efectivos y mantuvo 220 camionetas patrulleras, 46 ambulancias, 44 grúas y 31 talleres móviles en los 3,200 kilómetros de carreteras del operativo.

La entidad aseguró que el sistema Paso Rápido, con antenas RFID activas en el 100 % de las 141 vías en operación y una efectividad de lectura del 96 %, contribuyó a mantener la fluidez en las estaciones de peaje, reduciendo los tiempos de espera en los puntos de mayor congestión.

"Este crecimiento no es coyuntural; es estructural. Más vehículos, más viajes, más confianza en nuestras carreteras. Y cada uno de esos 891,601 vehículos transitó por vías más limpias, mejor iluminadas y con mayor cobertura de asistencia que en cualquier Semana Santa anterior. Ese es el estándar que estamos construyendo", concluyó Rizik.

Leer más Más de 2.3 millones de vehículos transitaron por peajes durante Nochebuena y Navidad 2025