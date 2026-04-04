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menor desaparecida La Romana
menor desaparecida La Romana

Encuentran sana y salva a menor reportada como desaparecida en La Romana

La niña fue trasladada a un centro de protección del Conani

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    Encuentran sana y salva a menor reportada como desaparecida en La Romana
    La Policía indicó que la menor de 9 años fue encontrada en la carretera de La Romana-Higüey. (DIARIO LIBRE)

    La Policía Nacional informó este sábado que una menor de 9 años, reportada como desaparecida, fue localizada sana y salva en la carretera La Romana-Higüey por una patrulla del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

    La menor fue trasladada a un centro de protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

    • Posteriormente, miembros de la Subdirección de Investigación (Dicrim) confirmaron su ubicación, garantizando su resguardo bajo la supervisión de las autoridades competentes.

    Buen estado 

    La niña se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo protección, a la espera de ser entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos.

    Las autoridades reiteraron su compromiso de velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el país.

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