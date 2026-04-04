Encuentran sana y salva a menor reportada como desaparecida en La Romana
La niña fue trasladada a un centro de protección del Conani
La Policía Nacional informó este sábado que una menor de 9 años, reportada como desaparecida, fue localizada sana y salva en la carretera La Romana-Higüey por una patrulla del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.
La menor fue trasladada a un centro de protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
- Posteriormente, miembros de la Subdirección de Investigación (Dicrim) confirmaron su ubicación, garantizando su resguardo bajo la supervisión de las autoridades competentes.
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Buen estado
La niña se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo protección, a la espera de ser entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos.
Las autoridades reiteraron su compromiso de velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el país.