Aumenta afluencia en Boca Chica y Guayacanes este Sábado Santo

Ambiente en la playa de Boca Chica la tarde de este Sábado Santo. ( LAURA ORTIZ/DIARIO LIBRE )

Reporteros de Diario Libre constataron la tarde de este Sábado Santo un aumento en la afluencia de visitantes en las playas de Boca Chica y Guayacanes, luego del levantamiento de las restricciones de acceso vehicular impuestas previamente por la alcaldía.

En comparación con el Viernes Santo, este sábado se observó un mayor flujo de bañistas, aunque comerciantes aseguran que las ventas no han alcanzado los niveles esperados para la temporada.

El comerciante Eusebio Ozuna afirmó que, pese a una ligera mejoría en el movimiento de personas, la semana ha sido particularmente lenta debido a las limitaciones aplicadas en días anteriores.

Explicó que la calle permaneció cerrada hasta las 11:00 de la mañana, lo que retrasó la llegada de visitantes. "Mientras tanto no había flujo de personas", indicó.

El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, informó el cese de las restricciones de acceso vehicular y la eliminación del cobro de un pase especial la mañana de este sábado.

Según explicó, la medida se tomó luego de detectar que muchos de los tickets, originalmente destinados a comercios, eran revendidos a un costo superior a los 350 pesos, lo que generó críticas hacia la alcaldía.

Ozuna, quien lleva alrededor de 17 años vendiendo en la zona, calificó esta Semana Santa como una de las más lentas que ha experimentado. "Esta en el suelo esta Semana Santa. En años anteriores esto era un lleno seguro, pero ahora este año esta lento. Ayer (Viernes Santo) estaba en el suelo, tenía solo seis mesas, un negocio de 80 mesas", aseguró.

En su establecimiento, el costo por mesa es de 800 pesos, con la opción de no pagarla si el consumo alcanza los 2,500 pesos. El servicio de pescado tiene un precio de 820 pesos, incluyendo guarnición.

El comerciante Carlos José Guzmán también señaló cambios en la dinámica tradicional de la temporada.

"Las tradiciones se han perdido, hoy abrieron la calle y puede ser que entre algo, pero por las restricciones que había la mañana estuvo lenta. Antes era desde el miércoles y hoy es sábado y empezamos a ver visitantes desde la tarde", dijo.

Agregó: "Para las 2:00 de la tarde, en otros años, ya no había pescado en los restaurantes, pero la venta se ha visto afectada por las restricciones de las autoridades. Esperemos que se siga activando en la tarde y mañana domingo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/playa-boca-chica-2-6f1fba3e.jpeg Playa de Boca Chica luce concurrida la tarde del Sábado Santo. (DIARIO LIBRE)

En cuanto al ambiente, visitantes describen una jornada tranquila.

Franceska, quien acude por primera vez en Semana Santa a este balneario, comentó: "Es la primera vez que vengo aquí en Semana Santa. He venido anteriormente, pero no en esta temporada". De igual forma, Niurky Cuevas coincidió en que el entorno se mantiene calmado.

Desde el punto de vista de seguridad, Kelvinson Cáceres, encargado del área operacional de la playa de Boca Chica de la Defensa Civil, informó que las incidencias han sido mínimas.

"Aquí en la playa de Boca Chica desde hace años no se reportan casos de ahogamiento", sostuvo. Añadió: "La población está obedeciendo al llamado. En estos días ya a las 5:45 no hay nadie en la playa, lo cual nos facilita el trabajo y hace que se registren menos incidencias".

Indicó que desde el Jueves Santo solo se han registrado casos de insolación, intoxicaciones alimenticias y cefaleas, además de un niño extraviado que fue atendido oportunamente.

Guayacanes con mayor concurrencia, pero bajas ventas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/playa-guayacanes-fc394491.jpeg Diario Libre (ASÍ LUCE LA PLAYA GUAYACANES LA TARDE DE ESTE SÁBADO SANTO.)

En la playa de Guayacanes, en Juan Dolio, se percibe una mayor concurrencia de visitantes, aunque los comerciantes aseguran que las ventas continúan siendo bajas.

Una vendedora con más de 20 años en la zona expresó su preocupación: "No nos hemos estrenado y mira la hora que es". Mientras que Elia Santana afirmó: "Aunque las restricciones las levantaron hoy, la gente todavía tiene ese temor de venir y encontrar tapón o no encontrar parqueo".

Agregó: "Esta ha sido la peor Semana Santa desde que estoy aquí".

Santana explicó que, pese a haber realizado inversiones para el día de mayor actividad, la mercancía no ha tenido salida. "Como Sábado Santo es el día en el que más se vende de la Semana Santa, asegura que hizo una inversión y se ha quedado todo en la nevera".

Los bañistas, sin embargo, valoran positivamente el ambiente. Luis, un turista español residente en New Jersey, destacó la organización del lugar.

"Nos gusta mucho esta playa porque es muy familiar y está bastante segura, porque en cada esquina se ven autoridades; la comida está muy organizada y la música bastante controlada", sostuvo.

En Guayacanes tampoco se han reportado incidentes graves, según Massiel Aquino, de la Cruz Roja Dominicana. "Hay mayor conciencia por parte de los bañistas. La mayoría acata las recomendaciones porque sabe que es por su seguridad", refirió.

Seguridad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/autoridades-playa-0626f022.jpeg Autoridades vigilan la playa de Boca Chica. (DIARIO LIBRE)

Durante el recorrido, se evidenció un amplio despliegue de seguridad en ambas zonas, con presencia de la Policía Nacional, la Defensa Civil y personal militar.

Las autoridades esperan que la afluencia continúe aumentando durante la tarde de este sábado y el domingo, en un intento por dinamizar la actividad comercial en uno de los fines de semana más importantes para el turismo interno.

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