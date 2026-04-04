Más de 15,000 personas se movilizan en Verón-Punta Cana durante Viernes Santo

Bañistas disfrutando del asueto de Semana Santa, este Viernes Santo del 4 de marzo de 2026 en Playa Macao. ( FUENTE EXTERNA )

Un flujo aproximado de 15,000 personas transitó ayer viernes, durante el Viernes Santo, por las principales avenidas y carreteras del distrito turístico Verón-Punta Cana, según el primer boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias Distrital (COED), en el marco del operativo "Conciencia por la Vida 2026".

La alta movilidad de visitantes se desarrolló bajo un dispositivo de seguridad y prevención desplegado en playas, balnearios y vías principales, con la instalación de siete puestos de socorro y un puesto de comando en Playa Macao, uno de los puntos de mayor concentración.

En cuanto a las incidencias, las autoridades reportaron una persona fallecida por asfixia por inmersión durante el segundo día del operativo, además de tres rescates acuáticos en incidentes aislados ocurridos en zonas costeras.

El informe indica que, solo durante el Viernes Santo, una persona fue rescatada en playas y balnearios, mientras que los demás casos corresponden a eventos registrados en el transcurso del operativo.

Incidencias y asistencia médica

En materia de salud, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) brindó asistencia a cuatro personas en la carpa médica instalada en Playa Macao, de las cuales dos fueron referidas a centros de salud.

A pesar del alto flujo de visitantes, no se reportaron fallecidos por accidentes de tránsito ni casos de intoxicación alcohólica o alimentaria, manteniéndose estos indicadores en cero.

Las autoridades reiteraron que el operativo se centra en la prevención de accidentes de tránsito, intoxicaciones y asfixia por inmersión, y destacaron la coordinación interinstitucional entre organismos como la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur).

Activación del operativo

El dispositivo de seguridad y asistencia fue activado por disposición del alcalde Ramón Ramírez, en cumplimiento de los lineamientos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con el objetivo de salvaguardar la vida de los ciudadanos durante el asueto de Semana Santa.