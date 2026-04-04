Localizan a adulta mayor reportada como desaparecida en Santo Domingo Este desde febrero

Agente de la Dicrim de la Policía Nacional junto a Rosa América de Soyo y su hermano en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Este sábado, miembros del Departamento Operativo II de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, localizaron sana y salva a una mujer de 75 años que había sido reportada como desaparecida desde el 26 de febrero del presente año.

Se trata de Rosa América de Soyo, cuya desaparición fue denunciada por su hermano, de 79 años, residente en el sector Cacique, en Santo Domingo Este.

La localización se produjo la tarde del 4 de abril, tras labores de seguimiento e investigación realizadas por los agentes.

Paradero

De acuerdo con informaciones preliminares, la mujer fue encontrada en su residencia, luego de haber estado deambulando por el sector Boca Chica.

La Policía Nacional informó que actualmente la ciudadana se encuentra bajo el cuidado de sus familiares y dio el caso como resuelto.

La institución reiteró que mantiene su compromiso de continuar trabajando en la localización de personas reportadas como desaparecidas.

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