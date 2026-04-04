Semana Santa 2026: COE reporta 145 intoxicados por alcohol y 86 por alimentos

Casi un centenar de persona se ha intoxicado con alimentos en el asueto de la Semana Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del segundo boletín del operativo "Conciencia por la Vida: Semana Santa 2026", el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que se registraron 86 casos de intoxicación alimentaria, sin que se reportaran decesos por esta causa.

Asimismo, la institución señaló que en las últimas 24 horas se registraron 145 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales tres eran menores de entre 11 y 17 años.

En la República Dominicana, la Ley 136-03, o Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a este grupo poblacional.

Además, el Ministerio de Interior y Policía, a través de la Resolución MIP-RR-0005-2025, restringe la presencia de menores de 18 años en bares, discotecas y colmados, con la finalidad de prevenir esta práctica.

Estas cifras forman parte de las 9,149 asistencias registradas por los organismos de emergencia durante el asueto, que incluyen 8,338 asistencias viales, 799 médicas y 12 rescates acuáticos.

Prevención

Las autoridades destacaron la importancia de mantener medidas preventivas, sobre todo en playas, balnearios y vías de alta concurrencia, para evitar accidentes y riesgos para la salud.

Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la responsabilidad personal y familiar durante el resto de la Semana Mayor para garantizar un asueto seguro y libre de incidentes.

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