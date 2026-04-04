Rescatan a niño en playa de Puerto Plata durante operativo de Semana Santa

Autoridades mantienen playas con restricciones y advierten sobre oleaje peligroso en plena Semana Santa 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil reportó en la tarde de este sábado varias intervenciones en la provincia de Puerto Plata, incluyendo el rescate de un niño, la evacuación de bañistas y la restricción del uso de playas por condiciones marítimas adversas durante el asueto de Semana Santa.

En uno de los hechos más relevantes de la jornada, un niño fue rescatado en la playa Long Beach luego de que, tras subir a un arrecife, cayera en un hoyo.

El personal de la Defensa Civil actuó de inmediato al detectar la situación de riesgo, logrando extraerlo y entregarlo a sus familiares en buen estado de salud.

Evaluación

Horas antes, en el municipio de Sosúa, brigadas de la institución procedieron a evacuar a los bañistas de la playa Alicia debido a la combinación de marea baja y fuerte oleaje, condiciones que representaban un peligro para los usuarios.

Asimismo, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta informó que varias playas mantienen restricciones específicas.

Entre ellas, la playa Cangrejo, en Montellano, y la playa El Pueblito, en San Felipe de Puerto Plata, continúan bajo bandera roja debido a la turbidez de sus aguas, provocada por la cercanía de desembocaduras de ríos.

En contraste, el resto de las playas de la provincia se mantienen bajo bandera amarilla, lo que permite su uso con precaución, bajo la supervisión de los organismos de socorro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las indicaciones y banderas colocadas en los balnearios, a fin de prevenir incidentes que puedan poner en peligro la vida durante el desarrollo del operativo de Semana Santa 2026.

El director provincial de la Defensa Civil, Whascar García, validó las informaciones suministradas por los equipos en terreno y destacó la rápida respuesta ante las situaciones registradas en la jornada.

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