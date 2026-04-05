Semana Santa lleva saldo provisional de 18 personas fallecidas

Autobús accidentado en la circunvalación de Baní en la tarde de ayer. Una persona murió. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Semana Santa había dejado, hasta ayer domingo a las 6:00 de la mañana, un total de 18 fallecidos, 163 accidentes de tránsito, 411 intoxicados, varios vehículos arrastrados por crecidas de ríos y largos tapones en la región sur del país.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que, desde las 6:00 de la mañana del Sábado Santo hasta esa misma hora del Domingo de Resurrección, murieron ocho personas: seis en accidentes de tránsito y dos por asfixia por inmersión. El boletín final será ofrecido este lunes a las 11 de la mañana.

Los motores continúan siendo el principal dolor de cabeza, debido a que, de los 77 accidentes reportados ayer, 59 involucraron este tipo de vehículo. Además, 25 choques ocurrieron en autopistas y carreteras y 45 en cascos urbanos, detalló Juan Manuel Méndez, director del COE.

La cifra de muertos hasta ayer era inferior a los 23 fallecidos registrados al Domingo de Resurrección de 2025. De manera general, en la Semana Mayor del año pasado murieron 32 personas: 30 en accidentes y dos por ahogamiento.

Desplazados

Entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril, 891,601 vehículos cruzaron los peajes, según el Fideicomiso RD Vial. En ese sentido, las autoridades proyectan que este año se movilizaron unos siete millones de personas hacia el interior del país.

La cantidad de vehículos desplazados representa un 32.8 % más que los 671,455 registrados en la Semana Santa de 2025, año que estuvo marcado por el recogimiento de la población, debido a que la sociedad quedó afectada por la tragedia del Jet Set, ocurrida el 8 de abril de ese año.

El éxodo hacia el sur provocó largos tapones tanto de ida como de regreso en la carretera Sánchez, la cual está en planes de ser ampliada a cuatro carriles entre Baní y Azua, pero todavía no figura en el Presupuesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/imagen-autos-c835ee88.jpg Dentro del río, algunos de los vehículos afectados. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Vehículos arrastrados por crecida río Nizao La crecida del río Nizao la noche del sábado arrastró al menos cuatro vehículos en Monte Negro, en el municipio de Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa. Los ocupantes salieron ilesos, según informó el director provincial de la Defensa Civil en Ocoa, Julio César Moreta. El COE había advertido sobre crecidas de ríos y había pedido a la población precaución. Hasta ayer, las lluvias mantenían 12 comunidades incomunicadas, entre ellas Monte Negro, La Estrechura, La Cienaguita, Quita Sueño, Hato Viejo, Ingenio, Mogote, Quita Pena, Arroyo Bonito, Monte Arito, Las Yayas y Yerba Buena. El COE colocó a Ocoa y Monseñor Nouel en alerta amarilla y otras 15 provincias en alerta amarilla, incluyendo Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago y La Altagracia, entre otras.

Pedro Martín Sánchez De Arroyo Cano, San Juan. Periodista en Diario Libre. Apasionado con la programación web, el marketing digital y el SEO.