Presidente Abinader convoca a acuerdo nacional ante crisis global

El presidente Luis Abinader convocó ayer a los sectores sociales, políticos y productivos a un proceso de diálogo para construir un acuerdo nacional orientado a enfrentar los efectos de la crisis global, en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y su impacto en la economía internacional.

La iniciativa fue instruida a los ministerios de la Presidencia, Hacienda, Economía e Industria, Comercio y Mipymes, que deberán iniciar consultas para socializar las medidas del Gobierno y procurar consensos que permitan sostener el crecimiento económico y mitigar el impacto sobre los hogares dominicanos.

El llamado se produce en medio de un deterioro del entorno internacional, influido por la intensificación de las tensiones en torno a Irán, que ha alterado los mercados energéticos, elevado la incertidumbre financiera y generado presiones inflacionarias a escala global.

En este escenario, el precio del petróleo Brent —referencia clave para la economía dominicana— ha experimentado una fuerte volatilidad, superando los 111.7 dólares por barril, con proyecciones al alza en caso de persistir las tensiones geopolíticas y las restricciones en la oferta.

La situación se ha agravado con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo, provocando interrupciones en el flujo energético y encareciendo los costos del transporte marítimo. Esta disrupción ha intensificado los riesgos sobre la estabilidad del comercio global.

A ello se suman los daños reportados en instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, en el marco de la expansión del conflicto, lo que ha acentuado el choque de oferta y elevado las expectativas de una crisis energética con efectos prolongados sobre la inflación y el crecimiento económico mundial.

Ante este panorama, el presidente Abinader advirtió que la coyuntura internacional es incierta y de duración imprevisible, por lo que consideró necesario adoptar medidas preventivas. "Estamos ante una situación compleja que puede impactar directamente el costo de vida y la estabilidad económica del país", afirmó.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, celebrada en el Ministerio de Defensa (MIDE), donde se evaluaron tanto el contexto global como la situación regional, con especial atención a Haití.

Refuerzo de frontera

En ese ámbito, el mandatario anunció el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera, en respuesta a la evolución del escenario haitiano tras la llegada, el pasado 1 de abril, del primer contingente de la misión internacional de apoyo a la seguridad, impulsada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de ese país.

"El resguardo del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público son responsabilidades irrenunciables", expresó Abinader, al asegurar que las Fuerzas Armadas se mantienen desplegadas y en alerta ante cualquier contingencia.

El jefe de Estado insistió en que la crisis en Haití requerirá esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional, tanto en materia de seguridad como en el fortalecimiento institucional, y reiteró que República Dominicana actuará con responsabilidad y prudencia frente a los acontecimientos.

En otro orden, Abinader reconoció el comportamiento cívico de la población durante el asueto de Semana Santa, así como la labor del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), los organismos de socorro y los voluntarios que participaron en el operativo.

Destacó que, pese al alto flujo de desplazamientos en todo el territorio nacional, prevaleció un ambiente de orden, y exhortó a quienes retornaban a sus hogares a hacerlo con prudencia, atendiendo las recomendaciones de las autoridades.

En la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional participaron altos mandos militares y los responsables de los principales organismos de seguridad del Estado.

Reportan un tiroteo en Haití Al menos cuatro personas perdieron la vida en la comunidad de Las Dos Bocas, del lado haitiano, a escasos metros de la frontera con la provincia Elías Piña, en medio de un violento tiroteo que, según informes preliminares, también dejó varios heridos y daños materiales.