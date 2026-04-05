Cipesa llama a valorar con hechos la labor del periodismo en su Día Nacional

El Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) exhortó este domingo a reconocer con acciones concretas el ejercicio del periodismo dominicano, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, celebrado este 5 de abril.

La entidad destacó que la fecha representa una oportunidad para resaltar el valor del periodismo como servicio público, especialmente en un contexto marcado por la inmediatez informativa y la sobrecarga de contenidos, donde —afirmó— se hace imprescindible comunicar con rigor, ética y sensibilidad.

"Ejercer esta profesión es asumir una misión de gran valor humano y social, porque el periodismo responsable orienta, educa y fortalece la conciencia colectiva de un país", expresó Carol Martínez Medina, en representación del gremio.

Cipesa subrayó -en una nota de prensa- que el rol del periodismo adquiere mayor relevancia en áreas como la salud, donde la calidad de la información incide directamente en la prevención y el bienestar de la población. En ese sentido, reiteró su compromiso con una comunicación clara, responsable y cercana a la ciudadanía.

Llamado a mejores condiciones

La organización consideró que la conmemoración también debe servir para impulsar mejoras en las condiciones laborales de los periodistas, incluyendo remuneraciones más justas y un mayor reconocimiento a su aporte social.

"Reconocer al periodista también implica valorar su trabajo con mayor equidad y fortalecer los espacios desde los que sirve a la población con ética y compromiso", sostuvo Martínez.

Trayectoria de la entidad

El Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) agrupa a profesionales especializados en comunicación en salud que laboran en medios tradicionales, plataformas digitales e instituciones del sector.

Fundada el 4 de mayo de 1996, la entidad cuenta con más de 150 miembros y celebra este año su 30 aniversario, reafirmando su compromiso con la formación continua y la promoción de un periodismo ético y de calidad.