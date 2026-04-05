Cipesa llama a valorar con hechos la labor del periodismo en su Día Nacional
La entidad destaca que la fecha representa una oportunidad para resaltar el valor del periodismo como servicio público
El Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) exhortó este domingo a reconocer con acciones concretas el ejercicio del periodismo dominicano, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, celebrado este 5 de abril.
La entidad destacó que la fecha representa una oportunidad para resaltar el valor del periodismo como servicio público, especialmente en un contexto marcado por la inmediatez informativa y la sobrecarga de contenidos, donde —afirmó— se hace imprescindible comunicar con rigor, ética y sensibilidad.
"Ejercer esta profesión es asumir una misión de gran valor humano y social, porque el periodismo responsable orienta, educa y fortalece la conciencia colectiva de un país", expresó Carol Martínez Medina, en representación del gremio.
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Cipesa subrayó -en una nota de prensa- que el rol del periodismo adquiere mayor relevancia en áreas como la salud, donde la calidad de la información incide directamente en la prevención y el bienestar de la población. En ese sentido, reiteró su compromiso con una comunicación clara, responsable y cercana a la ciudadanía.
Llamado a mejores condiciones
La organización consideró que la conmemoración también debe servir para impulsar mejoras en las condiciones laborales de los periodistas, incluyendo remuneraciones más justas y un mayor reconocimiento a su aporte social.
"Reconocer al periodista también implica valorar su trabajo con mayor equidad y fortalecer los espacios desde los que sirve a la población con ética y compromiso", sostuvo Martínez.
Trayectoria de la entidad
El Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) agrupa a profesionales especializados en comunicación en salud que laboran en medios tradicionales, plataformas digitales e instituciones del sector.
Fundada el 4 de mayo de 1996, la entidad cuenta con más de 150 miembros y celebra este año su 30 aniversario, reafirmando su compromiso con la formación continua y la promoción de un periodismo ético y de calidad.