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Día del Periodista
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Cipesa llama a valorar con hechos la labor del periodismo en su Día Nacional

La entidad destaca que la fecha representa una oportunidad para resaltar el valor del periodismo como servicio público

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    Cipesa llama a valorar con hechos la labor del periodismo en su Día Nacional
    Carol Martínez Medina, presidenta de Cipesa. (FUENTE EXTERNA)

     El Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) exhortó este domingo a reconocer con acciones concretas el ejercicio del periodismo dominicano, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, celebrado este 5 de abril.

    La entidad destacó que la fecha representa una oportunidad para resaltar el valor del periodismo como servicio público, especialmente en un contexto marcado por la inmediatez informativa y la sobrecarga de contenidos, donde —afirmó— se hace imprescindible comunicar con rigor, ética y sensibilidad.

    "Ejercer esta profesión es asumir una misión de gran valor humano y social, porque el periodismo responsable orienta, educa y fortalece la conciencia colectiva de un país", expresó Carol Martínez Medina, en representación del gremio.

    Cipesa subrayó -en una nota de prensa- que el rol del periodismo adquiere mayor relevancia en áreas como la salud, donde la calidad de la información incide directamente en la prevención y el bienestar de la población. En ese sentido, reiteró su compromiso con una comunicación clara, responsable y cercana a la ciudadanía.

    Llamado a mejores condiciones

    La organización consideró que la conmemoración también debe servir para impulsar mejoras en las condiciones laborales de los periodistas, incluyendo remuneraciones más justas y un mayor reconocimiento a su aporte social.

    "Reconocer al periodista también implica valorar su trabajo con mayor equidad y fortalecer los espacios desde los que sirve a la población con ética y compromiso", sostuvo Martínez.

    Trayectoria de la entidad

    El Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) agrupa a profesionales especializados en comunicación en salud que laboran en medios tradicionales, plataformas digitales e instituciones del sector.

    Fundada el 4 de mayo de 1996, la entidad cuenta con más de 150 miembros y celebra este año su 30 aniversario, reafirmando su compromiso con la formación continua y la promoción de un periodismo ético y de calidad.

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