Tribunal Disciplinario del CDP: "Periodistas enfrentan bajos salarios y desafíos en lo tecnológico"

La presidenta del Tribunal Disciplinario del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Yudelki Guerrero, felicitó este domingo 5 de abril a todos los periodistas dominicanos con motivo del Día Nacional del Periodista, fecha en que también recordó los retos que enfrentan estos profesionales.

"El rol del periodista es fundamental para mantener a la sociedad informada, fortalecer la democracia, la libertad de prensa y contribuir con el desarrollo de los pueblos. Valoramos la pasión, el sacrificio, el compromiso y los riesgos que toman día a día los periodistas para buscar la verdad apegados a la ética", afirmó Guerrero mediante una nota de prensa.

Retos actuales para los periodistas dominicanos

Entre los retos que encaran estos profesionales citó los bajos salarios, condiciones laborales precarias y desafíos en el ámbito tecnológico como el uso de la Inteligencia Artificial (IA), por lo que exhortó a los periodistas a mantenerse firmes en la búsqueda de la verdad y ser voz de aquellos que no son escuchados.

Te puede interesar Reconocen a cinco de Diario Libre por el Día Nacional del Periodista

Señaló que en estos tiempos en los que proliferan grandes flujos de informaciones en redes sociales, el periodista tiene la obligación de actualizarse para estar a la par de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, de esta manera, combatir la desinformación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/3f1006c3-8327-4eeb-ab68-32887abe39e1-2e2a9d33.jpg Yudelki Guerrero, presidenta del Tribunal Disciplinario del Colegio Dominicano de Periodistas. (FUENTE EXTERNA)

Guerrero consideró que esto amenaza el ejercicio de un periodismo ético, ya que "hay intrusos que se enganchan a la carrera sin la debida formación universitaria y se creen voces autorizadas para asumir el oficio de manera crítica. Además, no agotan los procesos de investigación que se requieren para hacer un análisis profundo de un hecho".

Exhortó a los empresarios de los medios de comunicación a valorar el trabajo que hacen los periodistas y mejorar los salarios que devengan.

"Los periodistas tenemos que unirnos para alcanzar nuestras conquistas y una de ellas es tener salarios dignos", añadió la presidenta del Tribunal Disciplinario del CDP.

Taller sobre ética

Guerrero y su equipo anunciaron que en los próximos meses, el Tribunal Disciplinario del CDP realizará un taller sobre ética periodística con apoyo de instituciones públicas y privadas.