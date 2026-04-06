Las claves para hacer buen periodismo en la era digital

El periodista y catedrático español Santiago Tejedor expuso ayer los desafíos que enfrentan los periodistas para contar historias en una época en la que la crónica ha migrado a otras plataformas más allá del texto.

En ese sentido, recomienda una serie de pautas, como adaptar la crónica a múltiples plataformas. Es decir, utilizar la web para la profundidad, el canal de YouTube para los testimonios y las redes sociales para otros formatos, que giren en torno a una misma historia.

Durante el panel "Contar el mundo: claves humanas de la narrativa transmedia", organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), sugirió, además, contar crónicas que dejen al lector con ganas de seguir leyendo, "que reconecten".

"Hay que tener un buen inicio, que impacte, ya que en los primeros cuatro segundos el lector toma una decisión", señala el también escritor sobre la importancia de un buen arranque. Por eso, en lugar de comunicadores, prefiere usar la palabra narradores.

Asimismo, insta a utilizar otras narrativas para acompañar los textos, como los newsgames, empleados para explicar relatos sobre ciertos temas.

IA y noticias falsas

Sobre la inteligencia artificial (IA), señala que no tiene sentido si no va acompañada del trabajo humano y, en cuanto a las noticias falsas, aconseja mantener la cautela.