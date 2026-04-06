Detienen a dos extranjeros con 37 paquetes de presunta cocaína en el AILA

La presunta cocaína incautada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano suizo y una francesa fueron por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), con 37 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína.

Se trata de un hombre de 61 años y una de 19, quienes viajarían a Frankfurt, Alemania, y que, según la institución, eran utilizados como "mulas" por redes de narcotráfico internacional.

En un comunicado de prensa, la DNCD informó que los extranjeros fueron detenidos mientras realizaban labores de inspección conjunta en la terminal, bajo la coordinación del Ministerio Público.

Detalló que, al verificar los equipajes en el área de salida del aeropuerto, se observaron imágenes sospechosas en una de las máquinas de rayos X en el interior de dos mochilas e igual número de maletas, donde fueron ocupados los 37 paquetes de la sustancia, forrados en cinta adhesiva y marcados con varios logotipos.

Tras las rejas

Los dos extranjeros fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, para conocerle medidas de coerción por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD también informó que, junto al Ministerio Público, inició una investigación con relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.