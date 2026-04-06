Más de 700 robos se registraron en Semana Santa

Entre Domingo de Ramos y Sábado Santo, la Policía informó que se registró baja hde criminalidad en comparación con el promedio de los períodos similares de los años 2023, 2024 y 2025. ( FOTO DE ARCHIVO )

La Policía Nacional reportó este lunes una reducción significativa en los principales indicadores delictivos durante el asueto de la Semana Santa 2026, destacando un descenso del 57 % en los reportes de robos y un 53 % en los casos de homicidios.

De acuerdo con el balance preliminar elaborado por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva, durante el Domingo de Ramos al Sábado Santo se contabilizaron 15 homicidios, una cifra inferior a las 32 muertes violentas que, en términos generales, se reportaban para ese mismo intervalo entre 2023 y 2025.

En cuanto a los robos, las autoridades contabilizaron 766 casos, por debajo de los 1,800 reportes habituales en años anteriores durante ese período de los últimos tres años.

Heridos y operatividad

El informe revela una tendencia a la baja en el número de personas heridas, con 52 lesionados reportados frente a un promedio histórico de 75, lo que equivale a una disminución del 31 %.

La uniformada atribuyó estos resultados a la implementación de estrategias operativas sustentadas en el análisis de datos y la focalización territorial.

Según el cuerpo del orden, el refuerzo de las acciones preventivas permitió una intervención más efectiva en las zonas y horarios detectados con mayor incidencia delictiva. Pese a la mejoría en los indicadores generales, el documento estadístico establece que la mayor concentración de hechos delictivos continúa registrándose en el Gran Santo Domingo.

Zonas como Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Oeste se mantienen como las demarcaciones donde las autoridades han tenido que intensificar las intervenciones focalizadas para contener la actividad criminal.

Según la entidad e stas cifras constituyen el mejor desempeño en la serie histórica reciente. Finalmente, la Policía Nacional aclaró que estas cifras tienen carácter preliminar, a la espera de que concluyan los procesos de verificación y consolidación para la presentación del informe final detallado.