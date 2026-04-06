Monseñor Morel Diplán recorre la Pastoral de la Salud y conoce los servicios que ofrece la Iglesia

El arzobisco coadjuntor de Santo Domingo, Carlos Morel Diplán, junto a miembros de la Pastoral de la Salud. ( FUENTE EXTERNA )

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, realizó una visita institucional a la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis, donde sostuvo un encuentro con su equipo técnico y conoció el alcance de los servicios que la Iglesia ofrece en el ámbito sanitario.

Durante la jornada, el prelado recorrió las distintas áreas de la institución, acompañado por profesionales del Dispensario Nuestra Señora de Lourdes, entre ellos psicólogos y psiquiatras que forman parte de la atención brindada a la comunidad.

Asimismo, conoció de primera mano el funcionamiento de los programas, así como el enfoque de atención integral que combina asistencia médica, acompañamiento humano y orientación espiritual.

Ejercicio transparente

En su visita, Morel Diplán también recibió de parte de la coordinadora general de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, sor María Trinidad Ayala, los principales instrumentos administrativos y financieros de la institución, incluyendo el estado de cuentas y la documentación legal.

La visita fue realizada el pasado 30 de marzo, y pone de relieve la importancia de fortalecer una acción pastoral articulada en el ámbito de la salud, orientada a responder con eficacia y sentido humano a las necesidades de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.