Permanece hospitalizada niña abandonada con quemaduras en Santiago

La niña de aproximadamente tres años que fue dejada abandonada el pasado 26 de febrero en las inmediaciones del hospital regional universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, permanece ingresada y bajo atención especializada en el Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario (Ceniquem).

De acuerdo con un informe médico ofrecido por centro, la menor presenta quemaduras de tercer grado que abarcan alrededor del 20 % de su superficie corporal, lo que ha requerido cuidados intensivos y manejo especializado por parte de un equipo multidisciplinario.

Actualmente, se encuentra estable y bajo monitoreo continuo.

Se dijo que el proceso de alta médica se encuentra en evaluación y podría concretarse en los próximos días, dependiendo de la evolución clínica de la paciente.

Investigación en curso

Según las informaciones, la niña fue dejada en el referido hospital, donde recibió las primeras atenciones antes de ser trasladada al centro especializado para tratar lesiones de alta complejidad.

Hasta el momento, ningún familiar se ha presentado ni ante el centro de salud ni ante las autoridades correspondientes.

En tanto, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación para identificar a la o las personas responsables de haber dejado a la menor en condición de abandono.