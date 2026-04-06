Ofrecen RD$300 mil por información sobre prófugo acusado de violación y homicidio en Sabana Iglesia

Orden de búsqueda de la Policía Nacional contra Víctor Gonzalez Martínez acusado de agresir y matar a una joven en Sabana Iglesias. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo comunitario anunció una recompensa de RD$300 mil a quien ofrezca información que permita dar con el paradero de un hombre acusado de violación sexual y homicidio, en un hecho ocurrido el pasado 29 de marzo en el municipio de Sabana Iglesia, provincia Santiago.

Se trata de Víctor González Martínez, de 31 años, señalado como presunto responsable de la muerte de Yuleini Frías de León, de 30 años.

El líder comunitario Santiago Rodríguez informó que el dinero está disponible para cualquier ciudadano que colabore con ubicar al sospechoso, quien permanece prófugo.

"Son 300 mil pesos listos para la persona que dé con el paradero de ese delincuente", expresó, al tiempo que lo calificó como una persona "altamente peligrosa".

Rodríguez indicó que la recompensa podría incrementarse si más personas se suman a la iniciativa, motivados por la preocupación que existe en la comunidad ante la posibilidad de que el acusado continúe cometiendo hechos violentos.

Familiares de la víctima también exigieron a las autoridades intensificar la búsqueda y esclarecer las circunstancias en las que González Martínez llegó a trabajar en el ayuntamiento local, cuestionando quién lo recomendó o facilitó su contratación.

Reacciones de familiares

"Queremos que se investigue cómo una persona en tan poco tiempo consiguió empleo aquí, sin que nadie dé explicaciones", expresó José Andrés Calvo. primo de la víctima.

Además, pidió que el imputado sea capturado con vida para que responda por el crimen.

De su lado, la madre de la joven, Yolanda de León, clamó por justicia y solicitó a las autoridades actuar con mayor rapidez.

"Necesito que me lo agarren lo más pronto posible. Mi vida está destrozada", manifestó entre lágrimas.

El caso ha generado consternación en Sabana Iglesia, donde comunitarios aseguran vivir con temor mientras el presunto agresor continúa prófugo.