Aníbal de Castro es elegido Premio Nacional de Periodismo 2026

Aníbal de Castro es seleccionado para recibir el Premio Nacional de Periodismo ( DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) seleccionaron este lunes al presidente del Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, como Premio Nacional de Periodismo 2026.

El jurado reconoció su trayectoria profesional, sus años de servicio y la entrega de toda una vida al ejercicio del periodismo. El Premio Nacional de Periodismo está instituido mediante el Decreto 74-94. Es presidido por el ministro de Educación, mientras que la secretaría está a cargo del CDP.

La entrega del galardón se realiza en una ceremonia oficial en el Palacio Nacional, de la que se tendrán más detalles en lo adelante.

Aportes al periodismo

Aníbal de Castro es considerado una de las plumas periodísticas de mayor relieve en la República Dominicana. Se inició en el ejercicio del periodismo bajo la tutela de Freddy Gatón Arce y Radhamés Gómez Pepín. En 1981, y hasta 1992, dirigió el hoy desaparecido vespertino Última Hora.

En 1994 fundó la revista Rumbo. De manera simultánea, desde la Editora AA impulsó la publicación de diversas revistas de distintas periodicidades, caracterizadas por la calidad de sus contenidos.

En 2002 concibió la creación de Diario Libre, el primer periódico gratuito dominicano. Desde sus páginas publica diariamente su columna Antes de Comenzar (ADC), considerada una de las más influyentes del periodismo de opinión en el país.

En junio del año pasado, su trayectoria también fue reconocida por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), que lo distinguió por sus aportes al periodismo y su rol como referente para las nuevas generaciones, destacando su ejercicio responsable, coherente y comprometido con los valores democráticos.

Aníbal de Castro ha desarrollado una destacada carrera diplomática paralela a su trayectoria periodística; en noviembre de 2020 fue designado por el presidente Luis Abinader como embajador representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid, mediante el decreto 472-20, mientras se desempeñaba como embajador ante el Reino de Bélgica y jefe de misión ante la Unión Europea. Su nombramiento marcó un hito para la República Dominicana, al convertirse en el primer representante formal del país ante ese organismo desde su fundación. Con experiencia previa como diplomático en Londres, Washington y Madrid, De Castro ha combinado su labor en el servicio exterior con su influencia en el ámbito mediático.

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