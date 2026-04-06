La frontera norte de la República Dominicana mantiene un esquema reforzado de vigilancia preventiva, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades ante la situación que atraviesa Haití.

En esta provincia, donde convergen dinámicas comerciales y sociales propias de la vida fronteriza, los organismos de seguridad han incrementado su presencia con el objetivo de preservar el orden, la estabilidad y el clima de paz que caracteriza la zona.

Efectivos del Ejército, junto a unidades del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y otros organismos, se mantienen desplegados de forma permanente en puntos estratégicos, accesos y áreas de alta circulación, como parte de un dispositivo orientado a anticipar cualquier eventualidad.

Las medidas implementadas responden a un enfoque preventivo, destinado a garantizar que situaciones externas no impacten el desarrollo normal de las actividades económicas y sociales en territorio dominicano.

En Dajabón, la dinámica cotidiana se desarrolla con normalidad. El comercio fronterizo, las operaciones en mercados y los servicios en estaciones de combustible y entidades bancarias se mantienen activos, respaldados por la presencia constante de las autoridades como medida de prevención.

Situación y contraste entre ambos países

Del lado haitiano, la situación continúa siendo compleja, marcada por limitaciones en el acceso a combustibles y otras dificultades que inciden en la movilidad y las actividades productivas.

Este contexto ha llevado a las autoridades dominicanas a fortalecer sus protocolos de vigilancia, como parte de una política de resguardo integral de la frontera.