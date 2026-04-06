×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nacional

VIDEO | Refuerzan vigilancia preventiva en Dajabón ante situación en Haití

Las medidas implementadas responden a un enfoque preventivo, destinado a garantizar que situaciones externas no impacten el desarrollo normal de las actividades en territorio dominicano

    La frontera norte de la República Dominicana mantiene un esquema reforzado de vigilancia preventiva, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades ante la situación que atraviesa Haití.

    En esta provincia, donde convergen dinámicas comerciales y sociales propias de la vida fronteriza, los organismos de seguridad han incrementado su presencia con el objetivo de preservar el orden, la estabilidad y el clima de paz que caracteriza la zona.

    Efectivos del Ejército, junto a unidades del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y otros organismos, se mantienen desplegados de forma permanente en puntos estratégicos, accesos y áreas de alta circulación, como parte de un dispositivo orientado a anticipar cualquier eventualidad.

    RELACIONADAS

    Las medidas implementadas responden a un enfoque preventivo, destinado a garantizar que situaciones externas no impacten el desarrollo normal de las actividades económicas y sociales en territorio dominicano.

    • En Dajabón, la dinámica cotidiana se desarrolla con normalidad. El comercio fronterizo, las operaciones en mercados y los servicios en estaciones de combustible y entidades bancarias se mantienen activos, respaldados por la presencia constante de las autoridades como medida de prevención.

    Situación y contraste entre ambos países

    Del lado haitiano, la situación continúa siendo compleja, marcada por limitaciones en el acceso a combustibles y otras dificultades que inciden en la movilidad y las actividades productivas.

    Este contexto ha llevado a las autoridades dominicanas a fortalecer sus protocolos de vigilancia, como parte de una política de resguardo integral de la frontera.

    TEMAS -